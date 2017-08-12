Ученые Башкирского госуниверситета выиграли грант в размере 195 млн рублей
УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Учёные Башкирского государственного университета получили многомиллионное финансирование на исследования в области переработки полимерного сырья. Рекордный грант в размере 195 миллионов рублей будет направлен на создание высокотехнологичного производства биоразлагаемых полимерных композитов из вторичного полимерного сырья. Основная задача проекта — разработать и внедрить в производство технологии рационального использования вторичных полимерных материалов, в том числе находящихся в составе твердых бытовых (муниципальных) отходов, за счет их переработки в готовые пластмассовые изделия народного потребления с регулируемыми сроками эксплуатации, пояснили в