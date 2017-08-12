Ученые Башкирского госуниверситета выиграли грант в размере 195 млн рублей

Источник: Башинформ

Общий бюджет проекта составляет порядка 390 миллионов рублей. Около половины этой суммы направлена в БашГУ для выполнения научно-исследовательской работы, которая уже началась. Реализация проекта стала возможной благодаря лаборатории композиционных полимерных материалов БашГУ, созданной в рамках выполнения программы стратегического развития, которая была подготовлена под руководством ректора БашГУ Николая Морозкина. Кроме того, проект получил финансирование со стороны Министерства образования и науки РФ.

Его инициатором и научным руководителем является специалист в области химии и технологии полимеров, проректор БашГУ по научной работе Вадим Захаров.

«Это рациональное использование пластиковых отходов: твёрдых бытовых, муниципальных, то есть тех отходов, которые население ежедневно выбрасывает в мусорки. Задача — извлекать этот пластик — полипропилен, полиэтилен — и доводить его до необходимых эксплуатационных свойств, а затем заново производить пластмассовые изделия», — пояснил он.