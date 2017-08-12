Помыться с комфортом хабаровчане смогли только через несколько месяцев
Горячей воды в Кировском районе города не было с мая.
Горячей воды в Кировском районе города не было с мая.
Хабаровск, 12 августа, AmurMedia.
Жители девяти многоквартирных домов на улицах Фоломеева, Известковой и Кузнечной в Кировском районе Хабаровска после очередной опрессовки остались на несколько месяцев без горячего водоснабжения. Помыться с комфортом собственники квартир смогли только после того, как к решению наболевшей проблемы подключились депутат городской думы и журналисты, сообщает корр. ИА AmurMedia.
По словам местных жителей, горячая вода в девяти домах странным образом остыла до холодной после опрессовки, которая проходила в Кировском районе с 15 по 19 мая текущего года. При этом бесконечные звонки в соответствующие инстанции никакого результата не давали: без горячего водоснабжения десятки семей оставались вплоть до вчерашнего дня.
— Нам вообще было сказано: не звоните, не мучайтесь, горячую воду дадим вам к отопительному сезону. А он у нас как правило начинается
Отчаявшиеся хабаровчане вынуждены были подключить к решению проблемы СМИ и депутата местной городской думы.
— Ко мне поступила жалоба, что жильцы девяти многоквартирных домов на улицах Фоломеева, Известковой и Кузнечной с мая текущего года остались без горячей воды. Люди уже даже собирались писать в прокуратуру. Однако проблему в этом случае удалось решить, как говорится, мирным путем: горячую воду людям
Спустя несколько месяцев бесконечных и изматывающих мытарств люди наконец смогли нормально помыться. Счастливые горожане не смогли не ответить на оказанную им помощь благодарностью.