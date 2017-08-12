Помыться с комфортом хабаровчане смогли только через несколько месяцев

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Хабаровск, 12 августа, AmurMedia.

Жители девяти многоквартирных домов на улицах Фоломеева, Известковой и Кузнечной в Кировском районе Хабаровска после очередной опрессовки остались на несколько месяцев без горячего водоснабжения. Помыться с комфортом собственники квартир смогли только после того, как к решению наболевшей проблемы подключились депутат городской думы и журналисты, сообщает корр. ИА AmurMedia.

По словам местных жителей, горячая вода в девяти домах странным образом остыла до холодной после опрессовки, которая проходила в Кировском районе с 15 по 19 мая текущего года. При этом бесконечные звонки в соответствующие инстанции никакого результата не давали: без горячего водоснабжения десятки семей оставались вплоть до вчерашнего дня.

— Нам вообще было сказано: не звоните, не мучайтесь, горячую воду дадим вам к отопительному сезону. А он у нас как правило начинается 7—10 октября . Детская больница по адресу Фоломеева, 7 также оставалась без воды. Спасали бойлеры. Однако в этом случае значительно повышаются затраты на электроэнергию. И в квитанциях за холодную воду с нас просят, как за горячую! При этом концов невозможно найти никаких. Обращались и в домоуправление, и в управляющую компанию, и в теплосети. Осталось только в прокуратуру письменное обращение написать, — пожаловалась жительница дома № 33 на улице Известковой Лидия Морозова.

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Отчаявшиеся хабаровчане вынуждены были подключить к решению проблемы СМИ и депутата местной городской думы.

— Ко мне поступила жалоба, что жильцы девяти многоквартирных домов на улицах Фоломеева, Известковой и Кузнечной с мая текущего года остались без горячей воды. Люди уже даже собирались писать в прокуратуру. Однако проблему в этом случае удалось решить, как говорится, мирным путем: горячую воду людям наконец-то дали! В минувшую пятницу совместно с представителями теплосетей мы провели в указанном доме замеры, кроме того в том, что теперь вода течет действительно горячая я убедился лично. Горячее водоснабжение на сегодняшний день восстановлено во всех домах. Жильцы довольны, — рассказал депутат Хабаровской городской думы Андрей Никонов.