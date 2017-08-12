Танцевальный флешмоб с пенной дискотекой прошел во Владивостоке
Поучаствовать в зрелищном, красивом мероприятии пришли и взрослые, и дети.
Поучаствовать в зрелищном, красивом мероприятии пришли и взрослые, и дети.
Владивосток, 12 августа, PrimaMedia.
Во Владивостоке на площади парка Минный городок состоялся танцевальный флешмоб с пенной дискотекой в субботу, 12 августа. Организатором выступила Приморская краевая организация содействия развития физической культуры и спорта «Спортивно-оздоровительный центр», совместно с танцевальным центром «Da_Wings» и инструкторами по международной программе ZUMBA, сообщает ИА PrimaMedia.
Все пришедшие на это открытое мероприятие могли, как понаблюдать за
На площадке выступили дипломированные мастера международного уровня с танцевальными номерами в жанрах реггетона и сальсы,
Организация «Спортивно-оздоровительный центр» дважды в месяц проводит подобные шоу, встречи,