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10:47 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Танцевальный флешмоб с пенной дискотекой прошел во Владивостоке

Поучаствовать в зрелищном, красивом мероприятии пришли и взрослые, и дети.

38
фотографий
38
фотографий
38
фотографий

Владивосток, 12 августа, PrimaMedia.

Во Владивостоке на площади парка Минный городок состоялся танцевальный флешмоб с пенной дискотекой в субботу, 12 августа. Организатором выступила Приморская краевая организация содействия развития физической культуры и спорта «Спортивно-оздоровительный центр», совместно с танцевальным центром «Da_Wings» и инструкторами по международной программе ZUMBA, сообщает ИА PrimaMedia.

Все пришедшие на это открытое мероприятие могли, как понаблюдать за мастер-классами, так и попробовать повторить увиденное, а самым активным были розданы призы.

На площадке выступили дипломированные мастера международного уровня с танцевальными номерами в жанрах реггетона и сальсы, хип-хопа и художественной гимнастики. Все желающие могли попробовать повторить некоторые элементы танца непосредственно на сцене, стоя плечом к плечу с мастером. Среди желающих научиться танцевать были и совсем дети, и подростки и даже некоторые взрослые. Ведущий на протяжении всего мероприятия поддерживал дружелюбную и лёгкую атмосферу, а на пенной дискотеке сам исполнил некоторые хиты.

Организация «Спортивно-оздоровительный центр» дважды в месяц проводит подобные шоу, встречи, мастер-классы, «путешествия» и лекции совершенно бесплатно для всех желающих при поддержке управления культуры администрации города. Их основная задача — развитие и поддержка спорта и здорового образа жизни у детей, подростков и молодёжи.

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