Сегодня над Казахстаном можно будет наблюдать «космический дождь»

Источник: Informburo.kz

Начиная с 5—6 августа казахстанцы по ночам могут наблюдать метеорный поток Персеиды, пик которого наступит в ночь на 13 августа. Ночное небо расцвечивают вспышки бесшумных, стремительных метеоров («падающих звёзд», как говорят в народе). Число метеоров возрастает к утру.

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Как рассказал корреспонденту informburo.kz доцент астрономии Северо-Казахстанского государственного университета Андрей Солодовник, это небесное явление характерно именно для августа.

«Астрономия объясняет это явление сочетанием направлений орбитального движения Земли и её осевого вращения с типичным характером движения небольших космических частиц — метеороидов, которые и порождают метеоры, с огромной скоростью (от 12 до 73 км/c) сталкиваясь с атмосферой Земли. Среди всех метеоров самыми заметными в августе являются Персеиды», — рассказал Солодовник.

Метеорный рой Персеид обязан своим возникновением комете Свифта — Туттля, открытой в 1862 году. Она обращается вокруг Солнца с периодом около 130 лет. Последнее возвращение этой кометы к Солнцу случилось в 1992 году.

Кстати, метеорный поток Персеид официально был открыт раньше кометы, его породившей, — в 1835 году. А знали об августовских звездопадах уже за многие сотни лет до этого. Просто природа их была неизвестна.

«Многолетние наблюдения показывают, что активность Персеид колеблется от года к году и в течение одной ночи. Активность потока Персеид включается каждый год с регулярностью, определяемой движением Земли по околосолнечной орбите», — пояснил астроном.

По его словам, Земля ежегодно в конце июля входит в огромную «космическую реку», образованную массой летящих по сходным путям мелких осколков ядра кометы Свифта — Туттля, которая сейчас движется далеко на периферии планетной системы.

«Ширина шлейфа частиц, утраченных кометой за время её долгой жизни, составляет около десяти миллионов километров, поэтому одолеть эту реку Земле едва удаётся и за три недели. Во всё это время в атмосферу планеты влетают и сгорают кометные частицы. А на небе вспыхивают метеоры. Чем ближе к центру потока мы подлетаем, тем чаще. И вот наступает главное событие — максимум метеорного потока. Но и после этого “занавес” не сразу закрывается; активность метеорного потока ослабевает постепенно», — говорит учёный.

По его словам, любоваться метеорами можно уже после 5—6 августа , когда активность потока Персеид становится высокой. А максимум в этом году наступит в ночь на 13 августа. Точнее, он придётся на время с 20 часов вечера до 8 часов утра.

Вечером и утром увидеть метеоры не даст солнечный свет. Но и Луна тоже может помешать. Так что лучшее время для наблюдения «звездопада» — с 22 до 23 часов. Чем позже, тем сильнее будет мешать засветка от Луны.

«По многолетнему опыту думаю, что лучше всего смотреть на восточную часть неба. Это, кстати, и самая тёмная часть неба в эти часы. Да и радиант потока (место вылета метеоров) будет виден примерно в том же направлении. Ожидаемая активность потока в этом году составит не менее 100 метеоров в час. То есть в каждую минуту будет появляться метеор. Замечательно и то, что метеоры Персеид нередко вспыхивают парами, а то и “пачками”. Нередки очень яркие метеоры — болиды. Лучше наблюдать метеоры вдали от огней большого города — они могут испортить ожидаемые впечатления от встречи с таким простым и естественным чудом», — посоветовал астроном.