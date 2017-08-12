Сегодня над Казахстаном можно будет наблюдать «космический дождь»
В ночь на 13 августа Земля пройдёт через центр «космической реки», образованной шлейфом от кометы Свифта — Туттля.
В ночь на 13 августа Земля пройдёт через центр «космической реки», образованной шлейфом от кометы Свифта — Туттля.
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Как рассказал корреспонденту informburo.kz доцент астрономии
«Астрономия объясняет это явление сочетанием направлений орбитального движения Земли и её осевого вращения с типичным характером движения небольших космических частиц — метеороидов, которые и порождают метеоры, с огромной скоростью (от 12 до 73 км/c) сталкиваясь с атмосферой Земли. Среди всех метеоров самыми заметными в августе являются Персеиды», — рассказал Солодовник.
Метеорный рой Персеид обязан своим возникновением комете Свифта — Туттля, открытой в 1862 году. Она обращается вокруг Солнца с периодом около 130 лет. Последнее возвращение этой кометы к Солнцу случилось в 1992 году.
Кстати, метеорный поток Персеид официально был открыт раньше кометы, его породившей, — в 1835 году. А знали об августовских звездопадах уже за многие сотни лет до этого. Просто природа их была неизвестна.
«Многолетние наблюдения показывают, что активность Персеид колеблется от года к году и в течение одной ночи. Активность потока Персеид включается каждый год с регулярностью, определяемой движением Земли по околосолнечной орбите», — пояснил астроном.
По его словам, Земля ежегодно в конце июля входит в огромную «космическую реку», образованную массой летящих по сходным путям мелких осколков ядра кометы Свифта — Туттля, которая сейчас движется далеко на периферии планетной системы.
«Ширина шлейфа частиц, утраченных кометой за время её долгой жизни, составляет около десяти миллионов километров, поэтому одолеть эту реку Земле едва удаётся и за три недели. Во всё это время в атмосферу планеты влетают и сгорают кометные частицы. А на небе вспыхивают метеоры. Чем ближе к центру потока мы подлетаем, тем чаще. И вот наступает главное событие — максимум метеорного потока. Но и после этого “занавес” не сразу закрывается; активность метеорного потока ослабевает постепенно», — говорит учёный.
По его словам, любоваться метеорами можно уже после
Вечером и утром увидеть метеоры не даст солнечный свет. Но и Луна тоже может помешать. Так что лучшее время для наблюдения «звездопада» — с 22 до 23 часов. Чем позже, тем сильнее будет мешать засветка от Луны.
«По многолетнему опыту думаю, что лучше всего смотреть на восточную часть неба. Это, кстати, и самая тёмная часть неба в эти часы. Да и радиант потока (место вылета метеоров) будет виден примерно в том же направлении. Ожидаемая активность потока в этом году составит не менее 100 метеоров в час. То есть в каждую минуту будет появляться метеор. Замечательно и то, что метеоры Персеид нередко вспыхивают парами, а то и “пачками”. Нередки очень яркие метеоры — болиды. Лучше наблюдать метеоры вдали от огней большого города — они могут испортить ожидаемые впечатления от встречи с таким простым и естественным чудом», — посоветовал астроном.
В ночь на 8 августа казахстанцы могли наблюдать в небе очень красивое зрелище — лунное затмение. Это явление получило также название «кровавой» Луны, так как