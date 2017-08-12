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09:25 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Движение транспорта на остров Русский открыто

Многие горожане оказались не в курсе о перекрытии моста и шли пешком в сторону острова.

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9
фотографий
9
фотографий

Владивосток, 12 августа, PrimaMedia.

Сотрудники ГИБДД открыли движение транспорта на остров Русский, после того как мост был перекрыт для проведения праздничного митинга. Но как оказалось, многие горожане оказались не в курсе о перекрытии движения и были вынуждены идти пешком в сторону острова, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что пятилетие со дня постройки мостового перехода «Русский мост» решили отметить 12 августа во Владивостоке. Поэтому на полуострове Назимова в зоне расположения здания эксплуатационного центра моста пройдет торжественный митинг среди работников и пеший переход по мосту с запуском воздушных шаров. В связи с этим одну полосу движения перекроют на 1,5 часа.

Ограничение движения планировалось до 16.00, но мост открыли раньше. Многие люди из такси и автобусов выходили и шли пешком, чтобы добраться на остров.

Однако пеший способ не спас тех, кто не был готов стоять пробке. Сотрудники ГИБДД не пускали людей на мост., чтобы они потом не мешали движению, когда ограничение закончится.

Сейчас движение по Русскому мосту полностью открыто.

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