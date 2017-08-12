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11:48 (мск), источник: PROUFU.ru

Глава Минобраза Башкирии об итогах ЕГЭ: «Это пятно на всю республику»

В Башкирии будет проведена проверка видеозаписей с камер наблюдения, установленных в пунктах сдачи ЕГЭ в этом году.

Источник: Proufu.ru

Об этом сообщила в своем выступлении на августовском педсовете в Уфе министр образования республики Гульназ Шафикова. Такая проверка коснется не всех районов и городов, а только 12 из них, в которых результаты сдачи Единого госэкзамена оказались существенно выше среднего уровня по Башкирии. Для этого Министерство образования РБ будет нанимать специалистов.

Если в прошлом году по итогам сдачи ЕГЭ были аннулированы результаты экзаменов у семи выпускников в Благоварском районе, то в этом году отмена произошла уже в 14 случаях в городе Янауле.

«Это пятно на всю республику», — заявила Гульназ Шафикова.

Она уточнила, что в этом году контроль за сдачей ЕГЭ осуществлялся силами республики, но в следующем году уже точно для этого в Башкирию привлекут представителей федеральных контролирующих органов.

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