В Уфе продолжает работу Республиканский августовский педсовет

Во второй день образовательного совещания запланирована работа дискуссионных площадок, где будут рассмотрены вопросы системы воспитания в республике, взаимодействия органов системы профилактики по социализации несовершеннолетних в условиях современного образования, национально-региональной системы оценки качества образования, воспитательной работы в профессиональных образовательных организациях.

В Конгресс-холле в 14.00 начнется пленарная часть большого образовательного форума на тему «Совершенствование системы воспитания в Республике Башкортостан».

Продолжают работу дискуссионные площадки, различные семинары и выставки.

Как сообщало агентство «Башинформ», в первый день августовского педсовета прошли мастер-классы по преподаванию родных языков, а также мероприятия с участием руководителей и специалистов органов управления образованием городов и районов республики на базе Уфимского топливно-энергетического колледжа и Башкирского госпедуниверситета.