Окружившие здание Нацбанка полицейские напугали алматинцев
Очевидец: Один из полицейских стоял с пистолетом, прицелившись на вход.
Очевидец: Один из полицейских стоял с пистолетом, прицелившись на вход.
Жителей Алматы напугал наряд полицейских, окруживших здание Национального банка Казахстана.
Снимки происходящего очевидец прислал в редакцию NUR.KZ.
По словам мужчины, множество полицейских стояли рядом со зданием, а один из стражей порядка нацелился пистолетом на вход в Нацбанк.
В ДВД Алматы прокомментировали информацию.
«Все в порядке, ничего не происходит, это просто полицейская тренировка», — пояснила официальный представитель ДВД Салтанат Азирбек.