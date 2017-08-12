Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
"Значительное достижение": в ВМС США о строящемся на Украине
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Главные события недели (видео)Поклон Усэйну Болту, землетрясение в Китае, «кровавая» луна и пицца на дороге в Арканзасе — самые обсуждаемые события в видеоформате
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ: депутат нашёл на кадрах рыбалки Путина грубое нарушение
США способны нанести по РФ ядерный удар – МО РФ
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Трамп объявил в стране чрезвычайное положение – Reuters
Крым благодарен Омеляну за запрет ездить в РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Растущее напряжение вокруг КНДР
09:04 (мск), источник: Nur.kz

Окружившие здание Нацбанка полицейские напугали алматинцев

Очевидец: Один из полицейских стоял с пистолетом, прицелившись на вход.

6
фотографий
6
фотографий
6
фотографий

Жителей Алматы напугал наряд полицейских, окруживших здание Национального банка Казахстана.

Читайте также
Жители Астаны заметили зависший над городом вертолет

Снимки происходящего очевидец прислал в редакцию NUR.KZ.

По словам мужчины, множество полицейских стояли рядом со зданием, а один из стражей порядка нацелился пистолетом на вход в Нацбанк.

В ДВД Алматы прокомментировали информацию.

«Все в порядке, ничего не происходит, это просто полицейская тренировка», — пояснила официальный представитель ДВД Салтанат Азирбек.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Появилось видео поножовщины с участием полицейских в Таразе
Свыше 650 млн рублей выделят на выплаты жителям Приморья
СМИ сообщили о подготовке Трампом расследования против Китая
Япония развернула комплексы ПРО для перехвата ракет КНДР
Белый дом: благодарность за высылку дипломатов была сарказмом
Украина увеличит число постов на границе с Россией
Серебряный дуплет: легкоатлеты РФ взяли еще две награды ЧМ
Брат пропавшего шахтера ознакомился с ситуацией на руднике «Мир»
Спорт
Серебряный дождь: российские легкоатлеты взяли две медали ЧМ Дарья Клишина заняла второе место в прыжках в длину, а Валерий Пронкин — в метании молота
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь