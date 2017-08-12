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09:19 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

От андеграунда до литературных чтений: как отдохнуть в выходные

12 и 13 августа в Москве пройдет множество фестивалей: развлечения по душе найдут любители современной стрит-культуры, поклонники киноклассики, ценители поэзии и отдыха под открытым небом.

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Международный день молодежи

Дата: 12 августа.

Время: 14:00—19:00.

Место: парк «Северное Тушино», улица Свободы, дом 56.

Парк «Северное Тушино» приглашает отметить Международный день молодежи. Праздничная программа пройдет на центральной площади.

Участники интерактивного мастер-класса «Веселые ладошки» создадут подарочные футболки с разноцветными принтами. Интеллектуалов ждут каверзные вопросы и задания во время квеста «Мафия», а артистичные гости смогут проявить свои способности в игре в фанты.

В 17:00 начнется праздничный концерт.

Sолома в саду «Эрмитаж»

Дата: 12 августа.

Время: 16:00—22:00.

Место: сад «Эрмитаж», улица Каретный Ряд, дом 3.

Музыкально-поэтический фестиваль уже в третий раз объединит молодых писателей, поэтов и всех, кто любит культурный отдых под открытым небом. В этом году его совместят с фотопроектом «Сушка», в котором могут принять участие и фотографы-профессионалы, и любители.

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В 16:00 стартует программа «Открытый микрофон» — выйти на сцену смогут все, кто пишет стихи, прозу или пробует себя в качестве эссеиста. Модератором площадки станет Андрей Орловский — поэт, писатель и журналист. Выступления участников будет сопровождать музыка проекта Art-Collage.

На главной фестивальной сцене актриса Жанна Эппле прочитает рассказы из нового сборника «Куриный бульон для души». Следом за ней свои произведения представят молодые поэты и прозаики — победители литературной премии «Лицей».

За музыкальную часть программы будет отвечать брасс-ансамбль солистов оркестра Большого театра, дуэт Reflections Duo, Светлана Жаворонкова и группа Shoo, а также ансамбль Real Jam.

«Чудо-дерево» Корнея Чуковского

Дата: 12 августа.

Время: 16:00—19:00.

Место: торгово-развлекательный комплекс, улица Хабарова, дом 2.

В субботу в поселении Московский организуют праздник в честь Корнея Чуковского. В этом году исполняется 135 лет со дня его рождения.

Участникам праздника предложат смастерить волшебные башмачки и индейские мокасины, которыми украсят «Чудо-дерево». Дети будут рисовать иллюстрации к книгам писателя в технике меловых барельефов. Кроме того, им покажут, как сделать зверей из пластилина и коктейльных трубочек.

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Весь вечер на празднике будут звучать музыкальные композиции и показывать мультфильмы по сказкам Корнея Чуковского.

Киновинтаж в «Сатурне»

Дата: 12 августа.

Время: 18:30—20:30.

Место: кинотеатр «Сатурн», улица Снежная, дом 18.

Ценителей настоящей киноклассики ждут в кинотеатре «Сатурн», где в выходные продолжится ретроспектива фильмов француза Марселя Карне и американца Говарда Хоукса. Их работы стилистически совсем не похожи, но у них есть одна общая черта: оба режиссера сняли несколько настоящих шедевров в 1930-е и 1940-е годы.

12 августа в 18:30 кинотеатр приглашает посмотреть картину Марселя Карне «Вечерние посетители». Это фантасмагория о том, как в замок пришла пара посланников дьявола, притворившихся менестрелями. Один из них неожиданно влюбляется в земную девушку.

Фестиваль индийской культуры

Дата: 12—13 августа.

Время: 10:00—22:00.

Место: парк «Сокольники», улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1.

День независимости Индии и 70-летие установления дипломатических отношений между нашими странами в выходные отметят в парке «Сокольники». Праздник пройдет на центральной эстраде и на большом круге парка.

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День Индии каждый год привлекает более 100 тысяч гостей. В программе — гала-концерт российских и индийских исполнителей, мастер-класс по йоге и танцам, настоящая индийская свадьба, лотерея с призами, среди которых путешествие в эту необычную страну, детский турнир по шахматам, дегустация национальных блюд, базар, фестиваль индийского кино и многое другое.

Faces & Laces в Парке Горького

Дата: 12—13 августа.

Время: 15:00—23:00.

Место: Парк Горького, улица Крымский Вал, дом 9.

Еще один традиционный пункт летней программы столицы — большой фестиваль уличной моды, спорта, субкультур, визуальной коммуникации и альтернативного современного искусства Faces & Laces. Его основные участники — дизайнеры, художники, дистрибьюторы, ретейлеры и творческие объединения.

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Тема фестиваля — «Субкультурный локализм / Support Your Local Scene». В Парке Горького покажут работы актуальных граффити-райтеров и представителей альтернативного современного искусства из Австрии, Литвы, Украины и России.

На главной сцене выступят хип-хоп-исполнители и популярные диджеи, а на спортивных площадках соберутся любители скейтбординга и баскетбола. Кроме того, гости смогут увидеть оригинальные винтажные модели автомобилей и мотоциклов.

Вход свободный.

Ретроспектива фильмов с Тамарой Макаровой

Дата: 12—13 августа.

Время: 16:00—20:00.

Место: кинотеатры сети «Москино».

Гостей сети «Московское кино» в выходные ждет ретроспектива, посвященная советской актрисе Тамаре Макаровой. Супруга режиссера Сергея Герасимова с 1930-х годов снималась почти во всех его картинах.

В 1945 году она впервые за долгое время сыграла в фильме другого режиссера — в «Каменном цветке» Александра Птушко. Картина получила приз международного жюри в Каннах. Тогда голливудский режиссер предложил Макаровой роль Анны Карениной, но она отказалась, опасаясь за карьеру мужа.

Зрители увидят фильмы «Семеро смелых», «Учитель», «Маскарад», «Каменный цветок», «Дочки-матери».

«Летние дни» Константина Паустовского

Дата: 13 августа.

Время: 12:00—21:00.

Место: сад «Эрмитаж», улица Каретный Ряд, дом 3.

В воскресенье сад «Эрмитаж» приглашает на фестиваль, посвященный 125-летию со дня рождения писателя Константина Паустовского и Году экологии. Здесь можно будет отправиться в путешествие по творческой мастерской классика, встретиться с любимыми героями его рассказов и сказок. Экскурсии для детей будут проводить с 12:00 до 19:00.

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Юных гостей фестиваля также ждут интерактивная литературно-экологическая программа «Лесные уроки» (в 12:00, 14:00 и 16:00), творческие занятия и мастер-классы по флористике «Заботливый цветок» (13:00, 15:00 и 17:00). Профессиональный музейный художник Вячеслав Ерпылев соберет детей старше десяти лет на пленэре «Искусство видеть мир». Начало в 14:00 и 16:00.

Взрослые смогут побывать на экскурсиях по передвижным выставкам «За красоту родной земли» и «Тарусские страницы», во время которых им расскажут о жизненных этапах писателя и напомнят его творческую биографию.

В рамках фестиваля также покажут мультипликационные и художественные фильмы, снятые по произведениям Константина Паустовского. А в 19:00 Государственный квартет имени П. И. Чайковского сыграет мелодии любимых композиторов писателя — Вольфганга Амадея Моцарта, Эдварда Грига, Петра Чайковского.

Японский уик-энд с Юдзи Накаэ

Дата: 13 августа.

Время: 17:30—19:00.

Место: кинотеатр «Факел», шоссе Энтузиастов, дом 15/16.

Продолжает кинотему традиционный японский уик-энд, который ждет гостей кинотеатра «Факел». 13 августа зрителям покажут ленту «Любовь Набби» режиссера Юдзи Накаэ.

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Романтическая мелодрама посвящена старой, но незабытой любови, она полна юмора, цветов и народной музыки. На съемках фильма работали самые талантливые музыканты Окинавы (Япония).

25-летняя Нанако возвращается после долгого отсутствия на остров Окинава. Вместе с ней на пароме оказывается и Санра, который 60 лет назад обещал жениться на ее бабушке Набби и хочет сдержать слово. Бабушка и дедушка Нанако встречают ее в порту, и, заметив Санра, Набби заметно смущается.

Ленту, снятую на 35-миллиметровую пленку, покажут на японском языке с русскими субтитрами. Вход свободный.

Выставка «Современное искусство: 1960−2000. Перезагрузка»

Дата: 15 апреля 2016 года — 13 августа 2017 года.

Время: 10:00—18:00.

Место: Государственная Третьяковская галерея, улица Крымский Вал, дом 10.

У поклонников современного искусства остались последние дни, чтобы побывать на выставке произведений из запасников Третьяковской галереи на Крымском Валу. Экспозиция, в которую вошли произведения конца 1950-х — 2000-х годов, работает до 13 августа.

В залах 39−42 представлена единственная в России панорама истории современного искусства со всеми ключевыми направлениями и жанрами. В экспозицию вошло более 200 работ, половина из которых принадлежала коллекционеру Леониду Талочкину и впервые была показана в стенах Третьяковской галереи после долгой реставрации. Именно благодаря ей музей смог представить такие направления, как новый реализм, поп-арт, минимализм и неоэкспрессионизм.

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