От андеграунда до литературных чтений: как отдохнуть в выходные
12 и 13 августа в Москве пройдет множество фестивалей: развлечения по душе найдут любители современной
12 и 13 августа в Москве пройдет множество фестивалей: развлечения по душе найдут любители современной
Международный день молодежи
Дата: 12 августа.
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Место: парк «Северное Тушино», улица Свободы, дом 56.
Парк «Северное Тушино» приглашает отметить Международный день молодежи. Праздничная программа пройдет на центральной площади.
Участники интерактивного
В 17:00 начнется праздничный концерт.
Sолома в саду «Эрмитаж»
Дата: 12 августа.
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Место: сад «Эрмитаж», улица Каретный Ряд, дом 3.
В 16:00 стартует программа «Открытый микрофон» — выйти на сцену смогут все, кто пишет стихи, прозу или пробует себя в качестве эссеиста. Модератором площадки станет Андрей Орловский — поэт, писатель и журналист. Выступления участников будет сопровождать музыка проекта
На главной фестивальной сцене актриса Жанна Эппле прочитает рассказы из нового сборника «Куриный бульон для души». Следом за ней свои произведения представят молодые поэты и прозаики — победители литературной премии «Лицей».
За музыкальную часть программы будет отвечать
«Чудо-дерево» Корнея Чуковского
Дата: 12 августа.
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В субботу в поселении Московский организуют праздник в честь Корнея Чуковского. В этом году исполняется 135 лет со дня его рождения.
Участникам праздника предложат смастерить волшебные башмачки и индейские мокасины, которыми украсят «Чудо-дерево». Дети будут рисовать иллюстрации к книгам писателя в технике меловых барельефов. Кроме того, им покажут, как сделать зверей из пластилина и коктейльных трубочек.
Весь вечер на празднике будут звучать музыкальные композиции и показывать мультфильмы по сказкам Корнея Чуковского.
Киновинтаж в «Сатурне»
Дата: 12 августа.
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Место: кинотеатр «Сатурн», улица Снежная, дом 18.
Ценителей настоящей киноклассики ждут в кинотеатре «Сатурн», где в выходные продолжится ретроспектива фильмов француза Марселя Карне и американца Говарда Хоукса. Их работы стилистически совсем не похожи, но у них есть одна общая черта: оба режиссера сняли несколько настоящих шедевров в 1930-е и 1940-е годы.
12 августа в 18:30 кинотеатр приглашает посмотреть картину Марселя Карне «Вечерние посетители». Это фантасмагория о том, как в замок пришла пара посланников дьявола, притворившихся менестрелями. Один из них неожиданно влюбляется в земную девушку.
Фестиваль индийской культуры
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Место: парк «Сокольники», улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1.
День независимости Индии и 70-летие установления дипломатических отношений между нашими странами в выходные отметят в парке «Сокольники». Праздник пройдет на центральной эстраде и на большом круге парка.
День Индии каждый год привлекает более 100 тысяч гостей. В программе —
Faces & Laces в Парке Горького
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Место: Парк Горького, улица Крымский Вал, дом 9.
Еще один традиционный пункт летней программы столицы — большой фестиваль уличной моды, спорта, субкультур, визуальной коммуникации и альтернативного современного искусства Faces & Laces. Его основные участники — дизайнеры, художники, дистрибьюторы, ретейлеры и творческие объединения.
Тема фестиваля — «Субкультурный локализм / Support Your Local Scene». В Парке Горького покажут работы актуальных
На главной сцене выступят
Вход свободный.
Ретроспектива фильмов с Тамарой Макаровой
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Место: кинотеатры сети «Москино».
Гостей сети «Московское кино» в выходные ждет ретроспектива, посвященная советской актрисе Тамаре Макаровой. Супруга режиссера Сергея Герасимова с 1930-х годов снималась почти во всех его картинах.
В 1945 году она впервые за долгое время сыграла в фильме другого режиссера — в «Каменном цветке» Александра Птушко. Картина получила приз международного жюри в Каннах. Тогда голливудский режиссер предложил Макаровой роль Анны Карениной, но она отказалась, опасаясь за карьеру мужа.
Зрители увидят фильмы «Семеро смелых», «Учитель», «Маскарад», «Каменный цветок», «Дочки-матери».
«Летние дни» Константина Паустовского
Дата: 13 августа.
Время:
Место: сад «Эрмитаж», улица Каретный Ряд, дом 3.
В воскресенье сад «Эрмитаж» приглашает на фестиваль, посвященный 125-летию со дня рождения писателя Константина Паустовского и Году экологии. Здесь можно будет отправиться в путешествие по творческой мастерской классика, встретиться с любимыми героями его рассказов и сказок. Экскурсии для детей будут проводить с 12:00 до 19:00.
Юных гостей фестиваля также ждут интерактивная
Взрослые смогут побывать на экскурсиях по передвижным выставкам «За красоту родной земли» и «Тарусские страницы», во время которых им расскажут о жизненных этапах писателя и напомнят его творческую биографию.
В рамках фестиваля также покажут мультипликационные и художественные фильмы, снятые по произведениям Константина Паустовского. А в 19:00 Государственный квартет имени П. И. Чайковского сыграет мелодии любимых композиторов писателя — Вольфганга Амадея Моцарта, Эдварда Грига, Петра Чайковского.
Японский
Дата: 13 августа.
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Место: кинотеатр «Факел», шоссе Энтузиастов, дом 15/16.
Продолжает кинотему традиционный японский
Романтическая мелодрама посвящена старой, но незабытой любови, она полна юмора, цветов и народной музыки. На съемках фильма работали самые талантливые музыканты Окинавы (Япония).
25-летняя Нанако возвращается после долгого отсутствия на остров Окинава. Вместе с ней на пароме оказывается и Санра, который 60 лет назад обещал жениться на ее бабушке Набби и хочет сдержать слово. Бабушка и дедушка Нанако встречают ее в порту, и, заметив Санра, Набби заметно смущается.
Ленту, снятую на 35-миллиметровую пленку, покажут на японском языке с русскими субтитрами. Вход свободный.
Выставка «Современное искусство: 1960−2000. Перезагрузка»
Дата: 15 апреля 2016 года — 13 августа 2017 года.
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Место: Государственная Третьяковская галерея, улица Крымский Вал, дом 10.
У поклонников современного искусства остались последние дни, чтобы побывать на выставке произведений из запасников Третьяковской галереи на Крымском Валу. Экспозиция, в которую вошли произведения конца 1950-х — 2000-х годов, работает до 13 августа.
В залах 39−42 представлена единственная в России панорама истории современного искусства со всеми ключевыми направлениями и жанрами. В экспозицию вошло более 200 работ, половина из которых принадлежала коллекционеру Леониду Талочкину и впервые была показана в стенах Третьяковской галереи после долгой реставрации. Именно благодаря ей музей смог представить такие направления, как новый реализм,