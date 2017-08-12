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13:56 (мск), источник: Nakanune.ru

Победительницей конкурса красоты «Мисс Екатеринбург-2017» стала Анастасия Каунова

В пятницу, 11 августа, в уральской столице прошел XX общегородской конкурс красоты «Мисс Екатеринбург-2017». Его победительницей стала Анастасия Каунова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в этом году тема финала звучала как «Время красоты», а его ведущим стал заслуженный артист России, актер Театра сатиры, шоумен Александр Олешко. Корону на победительницу по традиции надел сити-менеджер Александр Якоб.

Звание первой вице-мисс Екатеринбург досталось Ангелине Колясниковой, звание второй вице-мисс — Юлии Родыгиной, а звание мисс зрительских симпатий — Елизавете Забеловой.

Победительница Анастасия Каунова получила не только корону, но и главный приз — автомобиль Lada Xray. Уже в следующую субботу, 19 августа, новая обладательница звания «Мисс Екатеринбург-2017» по традиции приступит к своим обязанностям, приняв участие в мероприятиях Дня города.

Напомним, в прошлом году на конкурсе «Мисс Екатеринбург-2016» победила 18-летняя Елизавета Аниховская.

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