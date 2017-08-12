Победительницей конкурса красоты «Мисс Екатеринбург-2017» стала Анастасия Каунова
В пятницу, 11 августа, в уральской столице прошел XX общегородской конкурс красоты «Мисс Екатеринбург-2017». Его победительницей стала Анастасия Каунова.
В пятницу, 11 августа, в уральской столице прошел XX общегородской конкурс красоты «Мисс Екатеринбург-2017». Его победительницей стала Анастасия Каунова.
Как сообщили Накануне.RU в
Звание первой
Победительница Анастасия Каунова получила не только корону, но и главный приз — автомобиль Lada Xray. Уже в следующую субботу, 19 августа, новая обладательница звания «Мисс Екатеринбург-2017» по традиции приступит к своим обязанностям, приняв участие в мероприятиях Дня города.
Напомним, в прошлом году на конкурсе «Мисс Екатеринбург-2016» победила 18-летняя Елизавета Аниховская.