В Омске внесены изменения по работе светофора в Нефтяниках
Времени для перехода через дорогу стало больше.
Времени для перехода через дорогу стало больше.
На пересечении проспекта Мира и улицы Химиков изменили работу светофора. Сделали это
Департамент транспорта Омской области:
— Длительность промежуточного такта второй фазы светофорного цикла регулирования, в которой пешеходы пересекают проезжую часть от торгового центра «Кристалл» до островка безопасности, увеличена. Это необходимо, чтобы транспорт, движущийся по проспекту Мира со стороны улицы Нефтезаводской в прямом направлении, успел освободить перекресток, минуя пересечение с пешеходами, начинающими движение в следующей фазе.
Напомни, в ранее, в июле, такие же изменения произошли в работе светофора на перекрестке улиц Лукашевича и Степанца.