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11:41 (мск), источник: Om1.ru

В Омске внесены изменения по работе светофора в Нефтяниках

Времени для перехода через дорогу стало больше.

На пересечении проспекта Мира и улицы Химиков изменили работу светофора. Сделали это из-за того, что в прошлом году на этом участке дороги произошло четыре ДТП с наездом на пешехода.

Департамент транспорта Омской области:

 — Длительность промежуточного такта второй фазы светофорного цикла регулирования, в которой пешеходы пересекают проезжую часть от торгового центра «Кристалл» до островка безопасности, увеличена. Это необходимо, чтобы транспорт, движущийся по проспекту Мира со стороны улицы Нефтезаводской в прямом направлении, успел освободить перекресток, минуя пересечение с пешеходами, начинающими движение в следующей фазе.

Напомни, в ранее, в июле, такие же изменения произошли в работе светофора на перекрестке улиц Лукашевича и Степанца.

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