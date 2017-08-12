В Омске внесены изменения по работе светофора в Нефтяниках

На пересечении проспекта Мира и улицы Химиков изменили работу светофора. Сделали это из-за того, что в прошлом году на этом участке дороги произошло четыре ДТП с наездом на пешехода.

Департамент транспорта Омской области:

— Длительность промежуточного такта второй фазы светофорного цикла регулирования, в которой пешеходы пересекают проезжую часть от торгового центра «Кристалл» до островка безопасности, увеличена. Это необходимо, чтобы транспорт, движущийся по проспекту Мира со стороны улицы Нефтезаводской в прямом направлении, успел освободить перекресток, минуя пересечение с пешеходами, начинающими движение в следующей фазе.