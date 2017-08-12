В разгар лета без воды: где в Кишиневе отключения

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. В субботу жильцы домов трех столичных секторов, Центр, Чеканы и Рышкановка, продолжают оставаться без воды. Такие данные представил поставщик АО «Apa-Canal Chisinau».

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Три дня без воды остаются жильцы дома № 75 на улице М. Варлаама. Авария произошла еще вечером 9 августа, однако до сих пор последствия не были устранены. Поставщик временно поставил цистерну с водой, чтобы местные жители могли ей пользоваться.

Проблемы по адресу бульвар Штефана чел Маре, 14 привели к тому, что воду отключили в домах на Чеканах — по улицам Морилор, Дачилор, Салкымилор, Школии, Фрунзе, а также в части домов по бульвару Штефана чел Маре (2−14).

На Рышкановке (улица Измаильская 108) авария случилась утром в субботу, около 07.15.

Во всех случаях поставщик обещает возобновить подачу воды 12 августа, однако точное время не указано.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам 022−25−66−66 или 022−85−77−77.

Кроме того, в ближайшее время ожидаются плановые отключения.

В коммуне Гидигич 14 и 15 августа с 09.30 до 18.00 возможны отключения воды на улицах Поноарелор, Кымпией, Емилиана Букова, Дойна, Шт. Нягэ, А. Донича и Фрунзэ. Это связано с проведением работ компанией «Gas Natural Fenosa».

Также 15 августа будут отключения воды на улице Балкань, в селе Думбрава (с 09.00 до 14.00) и в городе Сынджера (с 09.00 до 21.00) — на улицах Фынтына Скитулуй, Миорица, Сфатул Цэрий, Шляхул Пухоюлуй, Севранитэций, Плэмэмдялэ, Мунчешть, Дялул Леулуй, Еминеску, Матеевич, Нукарилор, Дачией и Мирча сел Бэтрын.