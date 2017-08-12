Преоверено: возможно ли промчаться по Минску в час пик по «зеленой волне»

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Только представьте: еще в 1990-е в Минске было всего 50 светофоров, а теперь их 720. Машин, людей, районов, развязок, перекрестков все больше и больше. И для того, чтобы болезнь московские пробки не напала на наш город, Госавтоинспекция занимается таким благородным делом, как координация и управление движением. Вы видели так называемые зеленые волны, когда на пути водителя горят одни лишь зеленые светофоры? Корреспондент Р проверяла, работают ли зеленые волны на главных магистралях в Минске.

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Карету мне, карету!

Для эксперимента мы использовали основные пять магистралей: проспект Дзержинского — от его начала до театра музкомедии, улицу Притыцкого — от станции метро Каменная Горка до улицы Кальварийской, весь Партизанский проспект, 2-е кольцо — от станции метро Академия наук до Ванеева и проспект Независимости — от Главпочтамта до станции метро Уручье. Рулить у нас будет опытный водитель Иван, а ваша покорная слуга фиксировать зеленые и красные сигналы.

Итак, двигатель заводится, и мы выезжаем в воскресенье в 16.00. Сразу объясним, почему выбрали это время. Наша цель для начала — узнать, есть ли зеленые волны в принципе. И если имеются, то проверим их в действии в часы пик.

Выезжаем на проспект Дзержинского около ТЦ Простор. Наш старт начинается с красного. Ну, как говорится, красный свет — дороги нет. Мы и еще десяток машин томимся в ожидании. Опять начинаем двигаться. Впереди на перекрестке горит зеленый — посмотрим, как мы его проедем. Вуаля! Не останавливаясь, проезжаем его и следующий перекресток, а затем еще один и еще один… Пока все отлично. Но на пересечении Уманской мы, увы, останавливаемся — приехали ровно на красный.

— Возможно, мы бы успели на зеленый, если бы ехали со скоростью почти 80, но заплатили бы штраф, — комментирует водитель. — Чтобы успеть на зеленый у станции метро Грушевка, поедем со скоростью 75 км/ч. Успеем? Да!

После нам снова везет на зеленый, но тормозим практически у конечной точки: не доезжая до музкомедии, на пересечении улицы Домашевского — красный свет. Что ж, итого две остановки. Едем в другую сторону, и ситуация примерно такая же — несколько светофоров желают с нами больше видеться, чем мы хотели бы.

Итак, Кальварийская — Каменная Горка. Выехали и встретили красный. Видим зеленый, зеленый, а потом красный вдалеке… Что делать? Притормаживать и ехать спокойнее. За это время загорается зеленый. Мы двигаемся с потоком и почти везде проходим на зеленый. Виднеется красный свет у станции метро Пушкинская, мы снова притормаживаем… и проезжаем на зеленый. Подъезжая к станции метро Кунцевщина, заранее видим, что зеленый свет наш. Пока везет — даже все пешеходные переходы нам горят зеленым. Ну что ж, перекресток на станции метро Каменная Горка каким будет? Зеленый! Идеально. Проедем назад?

Притормози.

Старт начинается с красного на пересечении улицы Лобанка. Машин много — все возвращаются с дач. Впереди видим, как на пешеходных переходах загораются красные огни, но мы едем 60 км/ч вместе со всей волной. Успеем ли на зеленый? Ай! Останавливаемся. А вот если бы ехали со скоростью 50 км/ч, то приехали бы аккурат к зеленому. На другом отрезке, наоборот, нужно было ускориться и попасть в волну. Пришлось остановиться и у ТЦ Корона. Взбираемся на мост, пешеходный переход — красный. В целом, если бы ехали медленнее, то попали бы в зеленый сразу. Итак, на улице Цеткин завершим — на зеленый!

Поехали на Партизанский? Начинаем свой путь с пересечения Маяковского и Аранской. Встречает нас красный свет светофора. Предупрежу сразу: до МКАД мы проехали без остановок на зеленый, находясь в волне постоянно. Разворачиваемся и проверяем обратный путь. Итак, пока нам светит зеленый. Мы едем, пока на пересечении с Шоссейной на дороге не появляются грузовики, которые нас притормаживают — мы и другие автовладельцы пропускаем зеленый. И вновь следующий красный на пересечении Филатова нас тормозит. Не доезжая до улицы Ванеева, вновь — красный. Ух, в глазах уже рябит, надо завершать. Везет! Это мы делаем на зеленом свете.

Госавтоинспекция постоянно проводит мониторинг транспортной ситуации на улицах и магистралях Минска.

Проспект Независимости. Мы у Главпочтамта. Начинаем с красного света. На пересечении улицы Ленина нам виднеется красный, но когда подъеезжаем к светофору, загорается зеленый.

— Если бы подрасчитали, то приехали бы к нему без торможения, — водитель везет дальше. Остановились в итоге у цирка и на пересечении с улицей Черного. Едем назад.

Наша дорога по Независимости — зеленая. Останавливаемся в тех же местах, что и в другом направлении, — мистика!

Отправляемся проверять 2-е кольцо. Начинаем с Сурганова на зеленый сигнал светофора. На пересечении с улицей Купалы нас останавливает красный светофор. Так же прерывается зеленая волна у ТЦ BIGZ. Еще пару раз красный, и наш водитель начинает тяжело вздыхать. В целом, говорит, неплохо. Но зеленая волна по самому длинному нашему пути пока в аутсайдерах. Особенно опечалили улица Аэродромная и проспект Жукова. А вот часть пути по Орловской и проспекту Пушкина была отличной. На разворот?

Даже видя вдалеке красный свет, не сильно расстраиваемся: если ехать медленнее, примерно со скоростью 55 км/ч, в волну легко попасть. Дорога назад щедрее на зеленый, поэтому мы наконец выходим из машины, разминаем ноги и готовимся к проверке этих магистралей в часы пик.

Стоп-кадр.

Вечер понедельника. Все мчат с работы. Улица Притыцкого. Зеленый, зеленый, зеленый… Скорость наша — 55 км/ч. Дружно, медленно плывем с минчанами по городу без остановок. Водитель в конце пути в восторге: Ни разу не остановились. Десять баллов!

Едем на проспект Независимости. Останавливаемся на пересечении с улицей Козлова, а после попадаем в большую пробку у цирка, а затем у Дворца Республики. Закончили путешествие на зеленом. Последний отрезок водитель назвал идеальным.

Партизанский проспект, готовься. Едем, кажется, все отлично, мы в зеленом коридоре, как напротив Тракторного завода на 40 секунд останавливаемся. На красный также тормозим на пересечении Жилуновича. Водитель уверен, что если наловчиться, то всегда можно ехать без остановок на зеленый. Конечно, в часы пик из-за большого потока машины не всегда успевает проехать на зеленый. А что будет, когда все осенью вернутся из отпусков? Ой, а зимой что будет.

Ладно, проедем по 2-му кольцу, а финишируем на Дзержинском проспекте. В часы пик и там, и там мы, конечно, отдали поклон красным светофорам. Причем чаще там, где останавливались и раньше. Но зеленая волна четко видна везде, где мы побывали.

И все-таки она есть: вклиниться в зеленую волну можно на всех основных улицах города.

Что ж, наиболее зеленой, на наш взгляд, стала улица Притыцкого. Второе место вручаем Партизанскому проспекту, третье занимает 2-е кольцо, четвертое — проспект Независимости и пятое — проспект Дзержинского.

А судьи кто — АСУДД?

Чтобы понять, как регулируется и координируется движение в нашем городе, мы обратились непосредственно к специалистам, которые и занимаются настройкой зеленых волн. Старший инженер отдела технических средств и систем УГАИ ГУВД Мингорисполкома Павел Игнатович поделился секретом, как удается все рассчитать: