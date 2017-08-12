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10:29 (мск), источник: БЕЛТА

Авиация МЧС активизировала патрулирование лесов в связи с ростом пожарной опасности

Авиапатрулирование осуществляется воздушными судами самолетами Ан-2, вертолетами AS355NP и Ми-2 с десантно-пожарными группами на борту. При необходимости работники МЧС могут быть десантированы у очага пожара для его локализации и последующей ликвидации.

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Источник: AP 2017

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха и ростом класса пожарной опасности авиация МЧС увеличила количество полетов на патрулирование лесов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МЧС Беларуси.

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Авиапатрулирование осуществляется воздушными судами самолетами Ан-2, вертолетами AS355NP и Ми-2 с десантно-пожарными группами на борту. При необходимости работники МЧС могут быть десантированы у очага пожара для его локализации и последующей ликвидации.

В случае обнаружения больших пожаров для их оперативной ликвидации также могут быть задействованы находящиеся в постоянной готовности вертолеты Ми-8 и Ми-26 с применением водосливных устройств «Бамби Бакет» с 3 т воды и ВСУ-15 с 15 т воды.

С начала пожароопасного периода авиация МЧС обнаружила 34 пожара в природных экосистемах, в тушении восьми из них были задействованы десантно-пожарные группы.

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