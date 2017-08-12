Авиация МЧС активизировала патрулирование лесов в связи с ростом пожарной опасности
Авиапатрулирование осуществляется воздушными судами самолетами Ан-2, вертолетами AS355NP и Ми-2 с
Авиапатрулирование осуществляется воздушными судами самолетами Ан-2, вертолетами AS355NP и Ми-2 с
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха и ростом класса пожарной опасности авиация МЧС увеличила количество полетов на патрулирование лесов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МЧС Беларуси.
Авиапатрулирование осуществляется воздушными судами самолетами Ан-2, вертолетами AS355NP и Ми-2 с
В случае обнаружения больших пожаров для их оперативной ликвидации также могут быть задействованы находящиеся в постоянной готовности вертолеты Ми-8 и Ми-26 с применением водосливных устройств «Бамби Бакет» с 3 т воды и ВСУ-15 с 15 т воды.
С начала пожароопасного периода авиация МЧС обнаружила 34 пожара в природных экосистемах, в тушении восьми из них были задействованы