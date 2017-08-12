В выходные жители Северного полушария увидят метеорный поток Персеиды

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Москва. 12 августа. INTERFAX.RU — Пик метеорного потока Персеиды можно будет наблюдать в ночь на 13 августа, напоминает «Би-би-си».

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Персеиды — это метеорный поток, который ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея. Он возникает, когда Земля на своем пути встречается с частицами льда, пыли и пород, выброшенными в межзвездное пространство при приближении к Солнцу кометой Cвифта — Таттла. Эти частицы проникают в атмосферу Земли со скоростью более 150 км/ч и сгорают в ней.

В свою очередь Московский планетарий напоминает, что в ночь на 13 августа 2017 года на небе будет сиять убывающая Луна, которая может немного помешать наблюдениям. Однако отмечается, что в безоблачную погоду жителей Европейской части России ожидает прекрасное астрономическое зрелище: в 2017 году ожидается от 100 до 150 метеоров в час.