Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
В ДНР отреагировали на слова об уходе России из Донбасса
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
СМИ: депутат нашёл на кадрах рыбалки Путина грубое нарушение
США способны нанести по РФ ядерный удар – МО РФ
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Трамп объявил в стране чрезвычайное положение – Reuters
Крым благодарен Омеляну за запрет ездить в РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Тень Земли
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
10:16 (мск), источник: Интерфакс

В выходные жители Северного полушария увидят метеорный поток Персеиды

В этом году наблюдениям может помешать убывающая Луна.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU — Пик метеорного потока Персеиды можно будет наблюдать в ночь на 13 августа, напоминает «Би-би-си».

Читайте также
Загадочным инопланетным сигналам нашли объяснение

Персеиды — это метеорный поток, который ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея. Он возникает, когда Земля на своем пути встречается с частицами льда, пыли и пород, выброшенными в межзвездное пространство при приближении к Солнцу кометой Cвифта — Таттла. Эти частицы проникают в атмосферу Земли со скоростью более 150 км/ч и сгорают в ней.

В свою очередь Московский планетарий напоминает, что в ночь на 13 августа 2017 года на небе будет сиять убывающая Луна, которая может немного помешать наблюдениям. Однако отмечается, что в безоблачную погоду жителей Европейской части России ожидает прекрасное астрономическое зрелище: в 2017 году ожидается от 100 до 150 метеоров в час.

Для наблюдения за метеорным дождем не нужны никакие астрономические приборы, поэтому насладиться ночным звездным зрелищем может любой желающий.

Москвичи увидят звездопад на выходных
Во время загрузки произошла ошибка.
11 августа© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Свыше 650 млн рублей выделят на выплаты жителям Приморья
СМИ сообщили о подготовке Трампом расследования против Китая
В России создадут тяжелый беспилотник с двигателем от Су-57
Пушков прокомментировал заявление МИД Польши о Второй мировой
Украина увеличит число постов на границе с Россией
Серебряный дуплет: легкоатлеты РФ взяли еще две награды ЧМ
Брат пропавшего шахтера ознакомился с ситуацией на руднике «Мир»
Спорт
Серебряный дождь: российские легкоатлеты взяли две медали ЧМ Дарья Клишина заняла второе место в прыжках в длину, а Валерий Пронкин — в метании молота
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
За и против: темные стены в интерьере
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь