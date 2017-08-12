Спортобзор: история с сыном Азаренко сказалась на карьере теннисистки
Семейный скандал Виктории Азаренко, возвращение «на лыжи» Сергея Долидовича, «валидольный» матч баскетболистов, дисквалификация таэквондиста
Семейный скандал Виктории Азаренко, возвращение «на лыжи» Сергея Долидовича, «валидольный» матч баскетболистов, дисквалификация таэквондиста
«Вика уже пропустила турнир в Стэнфорде, который завершился на прошлой неделе, и со стопроцентной вероятностью пропустит турнир в Цинциннати, это два подготовительных турнира к открытому чемпионату США, который запланирован на конец августа», — отметил Костьян.
Тем временем, известный белорусский лыжник Сергей Долидович на уходящей неделе объявил о том, что возвращается к соревнованиям, и уже собрал тысячу рублей из 30 необходимых для поездки на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане.
«При всем моем уважении к легенде лыжных гонок, он решил, как это модно сейчас говорить, “хайпануть”. В марте Сергей объявил о завершении карьеры, а спустя полгода собрался ехать на Олимпиаду. Наверное, он хочет внимания и в свои 44 года сравнивает себя с Бьорндаленом», — сказал Костьян.
На уходящей неделе белорусские любители баскетбола порадовались победе мужской команды в
«Наши баскетболисты
Неделя не обошлась и без громкой дисквалификации. Белорусский таэквондист
«Это единственный белорусский таэквондист, который отобрался на Олимпийские игры прошлого года, но в итоге туда не поехал, как говорили официальные источники,
Белорусские атлеты на чемпионате мира по легкой атлетике также пока не радуют результатами своих болельщиков.
«Наши атлеты пока не завоевали ни одной медали. Самый лучший результат — это шестое место нашей копьеметательницы Татьяны Холодович. Накануне Марина Арзамасова, чемпионка мира в беге на 800 метров, не смогла подтвердить свой титул», — сказал Костьян.