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11:20 (мск), источник: Sputnik.by

Купание в водоемах двух зон отдыха Минской области запретили

Специалисты проверили 408 зон отдыха в Беларуси и установили нарушения в 59 из них.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Территориальные органы государственного санитарного надзора ограничили купание на 14 зонах рекреации, запретили — на двух, сообщили Sputnik в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

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Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 4 по 10 августа проверили 408 зон отдыха и на 59 из них установили нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов в части оборудования и содержания общественных туалетов. Также нарушения были зафиксированы в организации стоянок автотранспорта, раздевалок, контейнеров для отходов и прочего.

По результатам оценки сотрудники санитарного надзора ограничили купание на 14 зонах рекреации, которые не соответствуют эпидемиологическим критериям безопасности и/или находящихся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Также специалисты запретили купание на двух зонах рекреации.

В Минской области купание запрещено в:

реке Случь в районе 11 городка по ул. Социалистической в Слуцке; водохранилище «Рудня» ОДО «Универсалсервис» Слуцкого района.

Купание детей ограничено на:

зоне отдыха г. Микашевичи на пересечении ул. Парковой и ул. Озерной Лунинецкого района; пляже «Прудковский» по ул. Кожара в Гомеле; пляже «Новобелицкий» в Гомеле; пляжной зоне водоема аг. Гоцк Солигорского района; зонах отдыха «Боровец», «Жадунька», «Прусино», «Слобода» Костюковичского района; пляже № 9 водохранилища «Заславское».

Купание детей и взрослых ограничено на:

зоне рекреации реки Днепр в Могилеве; зоне рекреации городского пляжа реки Днепр в Шклове; зоне рекреации на Гребеневском озере Могилева; пляже на реке Днепр д. Полыковичи Могилевского района; пляже на Вильчицком водохранилище д. Вильчицы Могилевского района.

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