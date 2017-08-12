Купание в водоемах двух зон отдыха Минской области запретили
Специалисты проверили 408 зон отдыха в Беларуси и установили нарушения в 59 из них.
Специалисты проверили 408 зон отдыха в Беларуси и установили нарушения в 59 из них.
МИНСК, 12 авг — Sputnik. Территориальные органы государственного санитарного надзора ограничили купание на 14 зонах рекреации, запретили — на двух, сообщили Sputnik в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Специалисты
По результатам оценки сотрудники санитарного надзора ограничили купание на 14 зонах рекреации, которые не соответствуют эпидемиологическим критериям безопасности и/или находящихся в неудовлетворительном
В Минской области купание запрещено в:
реке Случь в районе 11 городка по ул. Социалистической в Слуцке; водохранилище «Рудня» ОДО «Универсалсервис» Слуцкого района.
Купание детей ограничено на:
зоне отдыха г. Микашевичи на пересечении ул. Парковой и ул. Озерной Лунинецкого района; пляже «Прудковский» по ул. Кожара в Гомеле; пляже «Новобелицкий» в Гомеле; пляжной зоне водоема аг. Гоцк Солигорского района; зонах отдыха «Боровец», «Жадунька», «Прусино», «Слобода» Костюковичского района; пляже № 9 водохранилища «Заславское».
Купание детей и взрослых ограничено на:
зоне рекреации реки Днепр в Могилеве; зоне рекреации городского пляжа реки Днепр в Шклове; зоне рекреации на Гребеневском озере Могилева; пляже на реке Днепр д. Полыковичи Могилевского района; пляже на Вильчицком водохранилище д. Вильчицы Могилевского района.