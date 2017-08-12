Обвинённых в пытках полицейских оправдали в ВКО

Источник: Informburo.kz

Апелляционная коллегия признала невиновными в пытках пятерых сотрудников УОП УВД Усть-Каменогорска. Потерпевшим по делу проходил осуждённый за грабёж, сообщает 31 канал.

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Председатель областного суда ВКО Нурлан Каирбеков отменил приговор суда № 2 Усть-Каменогорска от 1 июля 2017 года в отношение Армана Смагулова, Ерика Ильясова, Аманжола Кабдулланова, Алмаза Кадылбекова и Кайрата Булкенова и признал их невиновными. Родственники и сослуживцы полицейских, услышав это решение, начали аплодировать в зале суда.

Потерпевший Ербол Касенов не согласен с приговором суда.

«Вина доказана, они не признают вину. Если, ваша честь, есть сомнения у защитников и у подсудимых в отношении меня, что я их оговорил, я даже готов пройти полиграф», — говорил он в суде.

Ербол Касенов обвинил полицейских в том, что во время допроса они душили его и надевали на голову пакет. В июле суд первой инстанции приговорил стражей порядка к трём годам заключения с лишением права работать на госслужбе в течение трёх лет. Также полицейских лишили званий.