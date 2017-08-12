Обвинённых в пытках полицейских оправдали в ВКО
Суд первой инстанции признал пятерых сотрудников полиции из
Суд первой инстанции признал пятерых сотрудников полиции из
Апелляционная коллегия признала невиновными в пытках пятерых сотрудников УОП УВД
Председатель областного суда ВКО Нурлан Каирбеков отменил приговор суда № 2
Потерпевший Ербол Касенов не согласен с приговором суда.
«Вина доказана, они не признают вину. Если, ваша честь, есть сомнения у защитников и у подсудимых в отношении меня, что я их оговорил, я даже готов пройти полиграф», — говорил он в суде.
Ербол Касенов обвинил полицейских в том, что во время допроса они душили его и надевали на голову пакет. В июле суд первой инстанции приговорил стражей порядка к трём годам заключения с лишением права работать на госслужбе в течение трёх лет. Также полицейских лишили званий.
В начале июля, сразу же после оглашения приговора суда первой инстанции, несколько десятков родственников и коллег осуждённых полицейских собрались у здания прокуратуры области. Они требовали пересмотра дела.