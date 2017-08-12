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11:01 (мск), источник: Sputnik.by

Таболич: белорусский орнамент набивают даже аргентинцы

Иностранцы набивают себе белорусский орнамент в качестве сувенира и вместо «магнита на холодильник».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Вместо китайских иероглифов и кельтских рун белорусы все чаще набивают татуировки с белорусскими орнаментальными мотивами.

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Но в последнее время за местным орнаментом приходят и иностранцы: совсем недавно орнамент в одном из минских салонов набила пара аргентинцев. Тату-мастер Алесь Таболич рассказал о не спадающей популярности орнаментальной татуировки.

«Довольно давно мы с женой решили сделать татуировки, символизирующие нашу национальную принадлежность. Тогда особенно популярны были геральдические тату. Но в отличие от гербов, орнамент не несет политической подоплеки, это традиционный оберег, который использовался в вышиванках. С этим орнаментом на международной конвенции в Киеве я занял второе место. Отсюда и начала расти популярность», — рассказал Таболич.

Татуировка понравилась исполнительнице Шуме, которая рассказала об орнаментальной татуировке на своем сайте, и идея прижилась.

«Когда-то были популярны татуировки-иероглифы, но многие не понимали их значения. Многие набивали японских драконов, но ведь для нас это незнакомая культура. А славянская культура нам ближе, и татуировкой люди подчеркивают свою к ней принадлежность. Даже выезжая на море, люди узнают друг друга по татуировкам», — рассказал Таболич.

А что это у вас?

Аргентинцы, американцы, россияне — белорусский орнамент набили уже многие.

«Приезжаешь на море, и даже норвежцы спрашивают — а что это у вас? Начинаешь рассказывать про страну и культуру, о которой они прежде и не слышали», — рассказывает Таболич и принимается за работу над одной из орнаментальных татуировок.

Недавно мастера салона ездили на фестиваль «Басовішча» в Белосток. Этнические белорусы просили набить орнамент, практически никто не выбирал абстрактный рисунок.

«Времена популярности геральдических татуировок ушло, многие разочаровались в политике, теперь людям культура интереснее государственности. А вот ни один политик не сделал у меня ни одной орнаментальной татуировки», — вспомнил мастер.

Белорусский орнамент набивают даже иностранцы

Чемпионка по гребле из России тоже набила белорусский орнамент. Клиентка признала, что культура Беларуси ей нравится, а собственно русских орнаментальных символов она не знает, так что белорусский вариант вполне подошел.

«Вместо китайского иероглифа “любви” белорусу приятнее набить собственный орнамент. Почему люди покупают вышиванки, а не трусы Milavitsa? Потому что хочется привезти с собой частицу культуры», — пояснил Таболич.

Или просто модно

А кто-то набивает орнамент исключительно из «фэшн"-соображений.

«Человек не должен делать татуировку только потому, что “аккуратно и красиво”. Если ты ничего не вкладываешь в нее, если культурный контекст тебе не важен, лучше не набивать орнамент», — уверен Таболич.

Сам он всегда был сторонником популяризации белорусской культуры. Кстати, перебивать татуировку с белорусским орнаментом еще не приходилось.

«Люди всегда пытаются самоопределиться, кто-то в одежде себя проявляет, кто-то в спорте, кто-то в татуировке. Одну из самых интересных орнаментальных татуировок набила девушка — рисунок вышел на полспины», — рассказал мастер.

Сейчас подобные татуировки набивают и украинцы, только с собственным орнаментом. К слову, использовать орнамент на билбордах и в одежде украинцы начали раньше нас, а вот в орнаментальной татуировке первыми были белорусы.

«Мне говорили, что идею нужно запатентовать, но как запатентовать орнамент? Это ведь народное творчество, а татуировка — всего лишь способ подачи», — считает Таболич.

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