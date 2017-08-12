Таболич: белорусский орнамент набивают даже аргентинцы
Иностранцы набивают себе белорусский орнамент в качестве сувенира и вместо «магнита на холодильник».
Иностранцы набивают себе белорусский орнамент в качестве сувенира и вместо «магнита на холодильник».
МИНСК, 11 авг — Sputnik. Вместо китайских иероглифов и кельтских рун белорусы все чаще набивают татуировки с белорусскими орнаментальными мотивами.
Но в последнее время за местным орнаментом приходят и иностранцы: совсем недавно орнамент в одном из минских салонов набила пара аргентинцев.
«Довольно давно мы с женой решили сделать татуировки, символизирующие нашу национальную принадлежность. Тогда особенно популярны были геральдические тату. Но в отличие от гербов, орнамент не несет политической подоплеки, это традиционный оберег, который использовался в вышиванках. С этим орнаментом на международной конвенции в Киеве я занял второе место. Отсюда и начала расти популярность», — рассказал Таболич.
Татуировка понравилась исполнительнице Шуме, которая рассказала об орнаментальной татуировке на своем сайте, и идея прижилась.
«Когда-то были популярны
А что это у вас?
Аргентинцы, американцы, россияне — белорусский орнамент набили уже многие.
«Приезжаешь на море, и даже норвежцы спрашивают — а что это у вас? Начинаешь рассказывать про страну и культуру, о которой они прежде и не слышали», — рассказывает Таболич и принимается за работу над одной из орнаментальных татуировок.
Недавно мастера салона ездили на фестиваль «Басовішча» в Белосток. Этнические белорусы просили набить орнамент, практически никто не выбирал абстрактный рисунок.
«Времена популярности геральдических татуировок ушло, многие разочаровались в политике, теперь людям культура интереснее государственности. А вот ни один политик не сделал у меня ни одной орнаментальной татуировки», — вспомнил мастер.
Белорусский орнамент набивают даже иностранцы
Чемпионка по гребле из России тоже набила белорусский орнамент. Клиентка признала, что культура Беларуси ей нравится, а собственно русских орнаментальных символов она не знает, так что белорусский вариант вполне подошел.
«Вместо китайского иероглифа “любви” белорусу приятнее набить собственный орнамент. Почему люди покупают вышиванки, а не трусы Milavitsa? Потому что хочется привезти с собой частицу культуры», — пояснил Таболич.
Или просто модно
А
«Человек не должен делать татуировку только потому, что “аккуратно и красиво”. Если ты ничего не вкладываешь в нее, если культурный контекст тебе не важен, лучше не набивать орнамент», — уверен Таболич.
Сам он всегда был сторонником популяризации белорусской культуры. Кстати, перебивать татуировку с белорусским орнаментом еще не приходилось.
«Люди всегда пытаются самоопределиться,
Сейчас подобные татуировки набивают и украинцы, только с собственным орнаментом. К слову, использовать орнамент на билбордах и в одежде украинцы начали раньше нас, а вот в орнаментальной татуировке первыми были белорусы.
«Мне говорили, что идею нужно запатентовать, но как запатентовать орнамент? Это ведь народное творчество, а татуировка — всего лишь способ подачи», — считает Таболич.