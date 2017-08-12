В четырех районах Челябинска ограничено или закрыто движение транспорта

Источник: AP 2017

В четырех районах Челябинска ограничено или полностью закрыто движение транспорта, в том числе и общественного, на некоторых улицах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы городской администрации, до шести утра 14 августа будет закрыто движение трамваев по улице Цвиллинга — на участке от Труда до Карла Маркса (Центральный район). Эта мера связана с проведением капитального ремонта трамвайных путей.

В ООО «ЧГЭТ» уточнили, что трамваи № 3, 5, 16 и 22 проследуют по улицам Российская и Карла Маркса.

Кроме того, в связи с реконструкцией участка тепломагистрали до 27 августа прекращено движение от дома № 10 по улице Батумская до дома № 5 по улице Дзержинского (Ленинский район). Объезд транспорта организован по улицам Кронштадтская, Масленникова и Машиностроителей.

В Калининском районе до десяти вечера 24 августа закрыто движение по улице Кудрявцева — от Шадринской до Сталелитейной, объезд по проспекту Победы, Артиллерийской и Сталелитейной.

По улице Героев Танкограда до десяти вечера 13 августа будут продолжаться работы по укладке дорожного покрытия: от Бажова до Валдайской закрыто движение троллейбусов. До возобновления движения троллейбусы № 16 будут следовать от АМЗ до поселка Первоозерный.

Напомним, из-за прокладки сетей хозяйственно-бытовой канализации для жилого дома до 1 октября закрыт участок улицы Витебская — от Татьяничевой до Тернопольской; до 15 августа ограничено движение на перекрестке Новоградского проспекта с улицей Петра Столыпина в связи со строительством автомобильной дороги.