В четырех районах Челябинска ограничено или закрыто движение транспорта
В центре города изменена схема движения трамваев, в Тракторозаводском районе — троллейбусов.
В центре города изменена схема движения трамваев, в Тракторозаводском районе — троллейбусов.
В четырех районах Челябинска ограничено или полностью закрыто движение транспорта, в том числе и общественного, на некоторых улицах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации
В ООО «ЧГЭТ» уточнили, что трамваи № 3, 5, 16 и 22 проследуют по улицам Российская и Карла Маркса.
Кроме того, в связи с реконструкцией участка тепломагистрали до 27 августа прекращено движение от дома № 10 по улице Батумская до дома № 5 по улице Дзержинского (Ленинский район). Объезд транспорта организован по улицам Кронштадтская, Масленникова и Машиностроителей.
В Калининском районе до десяти вечера 24 августа закрыто движение по улице Кудрявцева — от Шадринской до Сталелитейной, объезд по проспекту Победы, Артиллерийской и Сталелитейной.
По улице Героев Танкограда до десяти вечера 13 августа будут продолжаться работы по укладке дорожного покрытия: от Бажова до Валдайской закрыто движение троллейбусов. До возобновления движения троллейбусы № 16 будут следовать от АМЗ до поселка Первоозерный.
Напомним,
Горожан просят внимательно планировать поездки.