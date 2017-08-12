Ретро-машины не смогли доехать в полном составе на 300-летие Искитима
Выставка редких
Выставка редких
«Все автомобили на выставке — военные. И мы все приехали все своим ходом», — подчеркивают участники.
Коллекция
Сейчас на выставке 10
На выставке ретро техники с удовольствием фотографируются и взрослые, и молодёжь, и дети. Организаторы разрешают не просто сесть за руль старинных автомобилей, мотоциклов и велосипедов, но и включают сигнальный гудок, который заглушает даже музыку военных лет, играющую здесь. Эта сигнализация вызывает настоящий восторг.
Напоминаем, Искитим празднует День города, который в этом году совпал с 300-летним юбилеем города. Программу празднования можно посмотреть на сайте VN.ru.