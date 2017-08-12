Ретро-машины не смогли доехать в полном составе на 300-летие Искитима

Источник: VN.ru

«Все автомобили на выставке — военные. И мы все приехали все своим ходом», — подчеркивают участники.

Коллекция ретро-автомобилей частная, принадлежит Сергею Репину. «Увлечения ретро-техникой военных лет объединило нас в патриотический клуб “Гвардия Сибири”, — рассказал корреспонденту VN.ru один из его участников Павел Симаков. — Проводим выставки уже 10 лет, выезжаем по разным городам. И всегда в центре внимания зрителей».

Сейчас на выставке 10 ретро-автомобилей, должно было приехать 16, остальным помешал дождь.

На выставке ретро техники с удовольствием фотографируются и взрослые, и молодёжь, и дети. Организаторы разрешают не просто сесть за руль старинных автомобилей, мотоциклов и велосипедов, но и включают сигнальный гудок, который заглушает даже музыку военных лет, играющую здесь. Эта сигнализация вызывает настоящий восторг.