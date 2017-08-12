В Керчи установили скамейку с логотипом Крымского моста

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Обзорная площадка на горе Митридат — очень популярное место в городе не только среди туристов, но и местных жителей, — цитирует главу администрации Керчи Сергея Бороздина Инфоцентр «Крымский мост». Скамейка выполнена в форме букв, составляющих слова «Крымский мост».

Спинка напоминает одну из судоходных арок моста. Сооружение из металла имеет длину 5 метров, весит полтонны и стоит на бетонном основании. Скамейка покрыта краской синего цвета и его оттенков: в стилистике проекта моста. Стройплощадка Крымского моста стала популярной туристической достопримечательностью.

Мы видим, как много людей приезжают посмотреть на стройку и со стороны Тамани, и со стороны Керчи. Знаем, что есть настоящие фанаты проекта, которые буквально дежурят на смотровых площадках по несколько часов подряд и наблюдают за длительными технологическими операциями. Теперь для этого есть удобные скамейки с тематическим оформлением, — рассказал заместитель гендиректора компании «СГМ-Мост» Дмитрий Кондаков.