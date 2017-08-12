Центр Кишинева перекопан: троллейбусы не едут

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Кишиневцы в субботу массово стали выражать недовольство тем, что электротранспорт столицы едет не по установленному маршруту. В частности, речь идет о троллейбусе № 10.

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«Троллейбус № 10 едет лишь до улицы Когэлничану и возвращается. Кондуктор сказала, что дальше что-то перекопали. Микроавтобусы еще едут, но до какой точки, не могу сказать», — написал кишиневец в соцсети Facebook.

Другие пользователи тут же подтвердили наличие проблемы, подчеркнув, что Хынчештское шоссе полностью перекопали до улицы Докучаева. В настоящее время там могут проехать лишь микроавтобусы.

Также столичные жители выразили недовольстве тем, что в таких условиях с Телецентра на Рышкановку добраться практически невозможно, особенно после того, как отменили маршрутки № 110 и № 155.

Столичная примэрия ранее сообщала о том, что «Termoelectrica» будет вести работы по ремонту теплосети на перекрестке Хынчештского шоссе и улицы Митрополита Гурие Гросу. Однако в распоряжении столичной администрации говорилось о том, что движение транспорта в связи с этим остановят с вечера пятницы до 05.30 в субботу.