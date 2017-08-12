Центр Кишинева перекопан: троллейбусы не едут
Жители молдавской столицы в субботу столкнулись с транспортной проблемой — неожиданные работы привели к тому, что троллейбусы не везде могут проехать.
Жители молдавской столицы в субботу столкнулись с транспортной проблемой — неожиданные работы привели к тому, что троллейбусы не везде могут проехать.
КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Кишиневцы в субботу массово стали выражать недовольство тем, что электротранспорт столицы едет не по установленному маршруту. В частности, речь идет о троллейбусе № 10.
«Троллейбус № 10 едет лишь до улицы Когэлничану и возвращается. Кондуктор сказала, что дальше
Другие пользователи тут же подтвердили наличие проблемы, подчеркнув, что Хынчештское шоссе полностью перекопали до улицы Докучаева. В настоящее время там могут проехать лишь микроавтобусы.
Также столичные жители выразили недовольстве тем, что в таких условиях с Телецентра на Рышкановку добраться практически невозможно, особенно после того, как отменили маршрутки № 110 и № 155.
Столичная примэрия ранее сообщала о том, что «Termoelectrica» будет вести работы по ремонту теплосети на перекрестке Хынчештского шоссе и улицы Митрополита Гурие Гросу. Однако в распоряжении столичной администрации говорилось о том, что движение транспорта в связи с этим остановят с вечера пятницы до 05.30 в субботу.
АО «Apa-Canal Chisinau», в свою очередь, сообщает, что на Хынчештском шоссе есть неполадки с канализацией.