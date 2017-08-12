Расследование: кто, как и сколько крадет в магазинах

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Какой урон могут нанести злоумышленники среднестатистическому магазину, выяснил корреспондент Р.

Все, что под руку попадется.

— Воруют у нас все. Пакеты для мусора, сковородки, кремы для обуви, столовые приборы. Ловим, вызываем милицию — бесполезно. Краж меньше не становится. Скорее, наоборот, — вздыхает заместитель заведующего брестским магазином 1000 мелочей Светлана Масюк.

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Не так давно внешне приличный мужчина прихватил с собой чайную ложечку и бросился бежать. Задержали его уже на улице, передали милиции. За украденный товар посетитель рассчитался, заплатил еще и штраф. Но не исключено, что в магазине он появится снова и попытается что-нибудь украсть. Светлана Масюк продолжает:

— Некоторых таких клиентов мы уже знаем в лицо. Стараемся быть внимательнее, чтобы они снова что-нибудь не стащили. Как правило, воруют они мелочовку, чтобы не подпасть под статью Уголовного кодекса.

В продовольственных магазинах те же проблемы. Директор одного из них Ольга Марчук признает: мелкие кражи стали настоящим бичом. Воришек ловят несколько раз в неделю. Самые ходовые товары — кофе, чай, рыба, сыровяленая колбаса, алкоголь.

— Работают по-разному. Кто-то в одиночку, кто-то в группе. Случается, что промышляют целыми семьями, родители заставляют идти на воровство собственных детей. Несуны прибегают к разным ухищрениям. Вычислить их бывает очень сложно.

Администрация магазинов о кражах рассказывает не то чтобы охотно. Размер причиняемых несунами убытков, например, коммерческая тайна. Понять такую секретность несложно. Кому охота признавать, что работа собственной службы безопасности не всегда организована как следует? Но как она организована? Интересно. Попытался по знакомству устроиться охранником в один из магазинов на окраине Бреста. Получилось. Но только на несколько часов и, разумеется, неофициально.

Глаз да глаз.

Стать охранником при других обстоятельствах у меня бы не было никаких шансов. Предпочтение отдают бывшим сотрудникам милиции, спортсменам, тем, кто хотя бы отслужил в армии. Ни под один из трех критериев я не подхожу.

Моего напарника зовут Максим. Еще год назад он работал охранником в популярном супермаркете, но попал под сокращение. Недавно нашел работу в небольшом магазине недалеко от дома.

Максим проработал в супермаркете почти пять лет. Говорит, в последние годы краж стало меньше:

— Думаю, главная тому причина — совершенствование систем безопасности. Сегодня они представлены не только камерами видеонаблюдения. Есть еще противокражные наклейки, бирки-датчики, радиочастотные стойки. Такой арсенал вкупе с грамотным персоналом вполне может обеспечить сохранность товаров. Однако и воры не спят, изобретают новые способы утянуть вещи.

В супермаркете, в котором работал Максим, — около 200 камер видеонаблюдения. На новом рабочем месте — 10. Казалось бы, у злоумышленников нет шансов, но:

— У меня 12-часовой рабочий день, и практически каждую смену попадаются воришки. Самое горячее время — вечера пятницы и субботы. В это время нужно быть особенно бдительным.

Воруют боксерские капы.

Моя кратковременная смена выпадает как раз на вечер пятницы. Работать, разумеется, буду не один — с Максимом. Главная задача — встречать посетителей, стоя в сторонке, не привлекая к себе лишнего внимания. Но фиксировать каждого.

Шеф показывает мне папку с фотографиями и распечатками с камер видеонаблюдения. Это постоянные клиенты — те, кто уже пытался что-то своровать. На снимках, как правило, мужчины среднего возраста. На удивление, много женщин. Заметишь кого-то из них — сразу говори мне, — дает наставления Максим. Шансов, что мне удастся кого-то узнать по расплывчатым черно-белым фото, — мизер. Но свою роль играю до конца — сморщив в сосредоточении лоб, внимательно разглядываю снимки. Максим тоже вошел в роль босса, продолжает раздачу цеу:

— Обращай внимание на стойки с мелочовкой. Ее часто воруют. Сам понимаешь, антикражками маркируют только дорогой товар. Одна девчонка лет десяти периодически воровала коллекционные наклейки. Пока мы обнаружили пропажу, она унесла наклеек больше чем на 100 рублей. Кстати, удивительный и странный факт: в супермаркете, где я работал раньше, чаще всего с прилавка исчезали… боксерские капы!

Несмотря на все технические средства, обеспечить стопроцентную сохранность товара охранники не в силах. К тому же зачастую воруют те, от кого этого и вовсе не ожидаешь:

— Был случай, мужчина набрал продуктов на 80 рублей и, пока стоял в очереди, стащил пачку жевательной резинки и шоколадный батончик. Зачем? Внятно объяснить он так и не смог. Возможно, захотелось нервы пощекотать. Но за товар рассчитался, и инцидент был исчерпан.

Как правило, охранники стараются решить проблему без привлечения милиции. Но договориться полюбовно получается не всегда.

С женой поругался. С кем не бывает?

На часах 22.30. Тем не менее посетителей в магазине много. К каждой из четырех работающих касс выстроились очереди. Я теряюсь от количества людей, за которыми нужно приглядывать. Все кажутся подозрительными. Максим невозмутим. Он стоит в противоположном углу, периодически отлучаясь в служебное помещение для просмотра камер видеонаблюдения. Вскоре подходит к выходу, останавливает мужчину лет 50. Предлагает рассчитаться за покупку. Я не понимаю, что происходит. Посетитель сперва делает удивленный вид, но все же достает из кармана флакон с женской туалетной водой. Без упаковки. Охранник приглашает в служебное помещение. Отматывает видеозапись. На ней хорошо видно, как покупатель снял с флакона упаковку с противокражной наклейкой, положил воду в карман, а коробочку вернул на полку. Воришка объясняется:

— Мужики, ну с женой поругался. С кем не бывает? Вот хотел ей приятное сделать, духи подарить. А денег нет…

Удивительное дело — едва Максим сказал, что намерен вызвать милицию, деньги нашлись. 27 рублей, как положено, были уплачены в кассу.

Сколько таких несунов проходит через магазины за месяц? Вряд ли можно подсчитать. Тысячи. При этом схватить за руку удается далеко не всех. В моем магазине за месяц украли товара почти на 400 рублей. Всю эту сумму распределят между продавцами, которые и так высокими зарплатами похвастать не могут…