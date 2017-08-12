Шварценеггер подтвердил, что снимется в «Терминаторе-6»

Съемки начнутся в марте 2018 года, передает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.



Арнольд Шварценеггер: «В марте следующего года я приступаю к съемкам “Терминатора-6”. Режиссер Джеймс Кэмерон и продюсер Дэвид Эллисон вернутся в состав съемочной группы».



Кэмерон подтвердил решение снять шестую часть фантастического боевика и сообщил, что экс-губернатор Калифорнии будет исполнять роль не терминатора, а его прототипа — человека.



Джеймс Кэмерон: «Спросите себя сами, почему все персонажи выглядят и говорят, как Арнольд. На это должна быть причина. Правильно, меня осенила мысль, что должен быть прототип», пишет Нтв.Ru.