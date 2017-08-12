Шварценеггер подтвердил, что снимется в «Терминаторе-6»
Американский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер снимется в шестом по счету фильме «Терминатор» киносаги, которая принесла ему всемирную славу.
Американский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер снимется в шестом по счету фильме «Терминатор» киносаги, которая принесла ему всемирную славу.
Съемки начнутся в марте 2018 года, передает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.
Арнольд Шварценеггер: «В марте следующего года я приступаю к съемкам “Терминатора-6”. Режиссер Джеймс Кэмерон и продюсер Дэвид Эллисон вернутся в состав съемочной группы».
Кэмерон подтвердил решение снять шестую часть фантастического боевика и сообщил, что
Джеймс Кэмерон: «Спросите себя сами, почему все персонажи выглядят и говорят, как Арнольд. На это должна быть причина. Правильно, меня осенила мысль, что должен быть прототип», пишет Нтв.Ru.