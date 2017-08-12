Пермские полицейские провели зарядку для детей и исполнили им рэп
Спортивный праздник провели в детском лагере.
Спортивный праздник провели в детском лагере.
Пермские полицейские организовали спортивный праздник для детей лагеря «Гармония».
Перед началом разминки чемпион мира по универсальному бою, чемпион России по рукопашному бою, подполковник войск национальной гвардии России Евгений Боловин рассказал детям о своих спортивных и профессиональных достижениях, призвал любить спорт и малую родину.
Под зажигательную музыку гости показали ребятам несколько движений, а затем, разделившись на две команды, померились силами в
Перед детьми также выступил сотрудник Зонального центра кинологической службы регионального МВД со своим верными четвероногим другом. Дети с восхищением следили как
Завершил спортивный праздник сотрудник полка
Дети были в восторге от праздника.