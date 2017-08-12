Пермские полицейские провели зарядку для детей и исполнили им рэп

Пермские полицейские организовали спортивный праздник для детей лагеря «Гармония».

Перед началом разминки чемпион мира по универсальному бою, чемпион России по рукопашному бою, подполковник войск национальной гвардии России Евгений Боловин рассказал детям о своих спортивных и профессиональных достижениях, призвал любить спорт и малую родину.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-74864281&id=456239078&hash=a196a54c6c8ffbb5&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Под зажигательную музыку гости показали ребятам несколько движений, а затем, разделившись на две команды, померились силами в танцевально-спортивном баттле.

Перед детьми также выступил сотрудник Зонального центра кинологической службы регионального МВД со своим верными четвероногим другом. Дети с восхищением следили как служебно-розыскная собака по кличке Марс четко выполняла команды кинолога и задерживала условного преступника.

Завершил спортивный праздник сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции Максим Ощепков. Он выступил с авторской песней в стиле рэп «Это нормально».