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14:56 (мск), источник: ИА Башинформ

Жители столицы Башкирии выбирают название для нового сквера

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Уфимцам предложили выбрать название для нового городского сквера, расположенного между зданиями № 1 и 3 по проспекту Октября. Предлагаются варианты: «80-летия Советского района», «Спутник» (ранее так называлась спортивная площадка), «Центральный», «Старосибирский» (ранее проходил старосибирский тракт). На сегодняшний день лидирует название «Спутник». За него проголосовали 224 человека из 617.

Местные жители также могут предложить свое наименование. Голосование в группе «ВКонтакте» Советского района продлится до 15 августа.

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