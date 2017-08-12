Жители столицы Башкирии выбирают название для нового сквера

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Уфимцам предложили выбрать название для нового городского сквера, расположенного между зданиями № 1 и 3 по проспекту Октября. Предлагаются варианты: «80-летия Советского района», «Спутник» (ранее так называлась спортивная площадка), «Центральный», «Старосибирский» (ранее проходил старосибирский тракт). На сегодняшний день лидирует название «Спутник». За него проголосовали 224 человека из 617.