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12:25 (мск), источник: Sputnik.by

Снова оранжевый уровень опасности: в субботу в Беларуси до +35°C

В субботу, 12 августа, столбик термометра поднимется до +28+34°C в среднем по стране, жарче всего будет в Брестской области — до +35°C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 94% 759 мм рт. ст. 3 м/с

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Переменная облачность и без осадков ожидается в субботу, 12 августа, в Беларуси, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

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По информации синоптиков, кратковременные дожди и грозы в субботу возможны только во второй половине дня в отдельных районах Брестской и Гродненской областей. Ветер юго-восточный слабый, при грозах — порывистый.

«Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +28°С до +34°С, по Брестской области местами +35°С», — сказали в Гидромете.

В субботу в Минске погода будет безоблачной и без осадков с максимальной температурой воздуха +31+33°С.

«Из-за жаркой погоды в Беларуси вновь объявлен оранжевый уровень опасности, метеозависимым людям стоит быть внимательными к своему самочувствию», — предупредили специалисты.

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