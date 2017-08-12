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15:22 (мск), источник: Meduza

В английском зоопарке родился бегемот. Его назвали Ходором!

21 июля в зоопарке Уипснейд в английском графстве Бедфордшир родился бегемот. Сотрудники зоопарка объявили об этом только на днях.

Бегемотика, который при рождении весил около 30 килограммов, решили назвать Ходором в честь персонажа «Игры престолов», «милого доброго великана».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ходор — третий детеныш у своих родителей, 13-летней Лолы и 16-летнего Гувера. В зоопарке рассказали, что у него точно такие же розовые пятна на ногах, как у Лолы.

«Ходор, похоже, уверенный в себе и игривый молодой бегемот. Ему нравится бегать за мамой и кусать ее за хвост», — рассказала смотритель Анджела Робинсон.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Лена Батютина
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