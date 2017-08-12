В английском зоопарке родился бегемот. Его назвали Ходором!
21 июля в зоопарке Уипснейд в английском графстве Бедфордшир родился бегемот. Сотрудники зоопарка объявили об этом только на днях.
21 июля в зоопарке Уипснейд в английском графстве Бедфордшир родился бегемот. Сотрудники зоопарка объявили об этом только на днях.
Бегемотика, который при рождении весил около 30 килограммов, решили назвать Ходором в честь персонажа «Игры престолов», «милого доброго великана».
Ходор — третий детеныш у своих родителей, 13-летней Лолы и 16-летнего Гувера. В зоопарке рассказали, что у него точно такие же розовые пятна на ногах, как у Лолы.
«Ходор, похоже, уверенный в себе и игривый молодой бегемот. Ему нравится бегать за мамой и кусать ее за хвост», — рассказала смотритель Анджела Робинсон.