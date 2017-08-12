В английском зоопарке родился бегемот. Его назвали Ходором!

Бегемотика, который при рождении весил около 30 килограммов, решили назвать Ходором в честь персонажа «Игры престолов», «милого доброго великана».

Ходор — третий детеныш у своих родителей, 13-летней Лолы и 16-летнего Гувера. В зоопарке рассказали, что у него точно такие же розовые пятна на ногах, как у Лолы.