Крымских спасателей перевели в режим повышенной готовности из-за жары

«В связи с продолжительными аномально высокими температурами, высоким классом пожарной опасности на территории республики Крым, возможностью возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными и ландшафтными пожарами, а также в целях принятия оперативных мер по предупреждению возникновения и развития ЧС, сокращения сроков реагирования на них, снижению ущерба и потерь, силы и средства МЧС республики Крым переведены в режим функционирования «Повышенная готовность», — говорится в сообщении.