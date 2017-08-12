На Хайнане казахстанцы несколько часов ждут вылета

Об этом сообщает корреспондент 365info.kz с Хайнаня. Туристов заранее оповестили о том, что рейс задержится и вылет состоится не в 10.50, а в 14 часов. Поэтому отдохнувшие на море казахстанцы приехали в аэропорт к 12 часам. И с тех пор уже более 5 часов они ждут вылета. Кондиционер не работает, банковские карточки в аэропорту не принимают Расплатиться можно только юанями или мелкими долларами, но эти деньги есть далеко не у всех..



Зато авиакомпания предложила ожидающим воду и еду. Пресс-служба авиакомпании «Скат» прокомментировала корреспонденту 365info.kz сложившуюся ситуацию: «Китайский аэропорт не дает вылет, официальная формулировка, которую они дают: air control. Это могут быть разные причины, к примеру, литерные борта и т. п. .



Никакая авиакомпания, к сожалению, на такие факторы повлиять не может».