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14:17 (мск), источник: 365info.kz

На Хайнане казахстанцы несколько часов ждут вылета

Туристы, которым неделю назад, задержали вылет на 16 часов, вновь сидят в аэропорту в ожидании самолета.

Источник: 365info.kz

В аэропорту китайского города Санья несколько часов ожидают вылета казахстанские туристы. Самолет, который должен был отправиться в 10.50 по местному времени, в 17.30 еще не вылетел. И когда будет посадка — неизвестно.

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Об этом сообщает корреспондент 365info.kz с Хайнаня. Туристов заранее оповестили о том, что рейс задержится и вылет состоится не в 10.50, а в 14 часов. Поэтому отдохнувшие на море казахстанцы приехали в аэропорт к 12 часам. И с тех пор уже более 5 часов они ждут вылета. Кондиционер не работает, банковские карточки в аэропорту не принимают Расплатиться можно только юанями или мелкими долларами, но эти деньги есть далеко не у всех..

Зато авиакомпания предложила ожидающим воду и еду. Пресс-служба авиакомпании «Скат» прокомментировала корреспонденту 365info.kz сложившуюся ситуацию: «Китайский аэропорт не дает вылет, официальная формулировка, которую они дают: air control. Это могут быть разные причины, к примеру, литерные борта и т. п..

Никакая авиакомпания, к сожалению, на такие факторы повлиять не может».

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