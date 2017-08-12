Стало известно, зачем рабочие стелили асфальт под дождем в Алматы

«Машина загрузилась на асфальтном заводе, даже если идет дождь, мы обратно в завод сдать не можем. (…)15 тонн асфальта в кузове, если он прилипнет, то придется выбрасывать прямо с кузовом, невозможно ничем вытащить. (…)То, что положили, уберем и повезем на свалку», — сказал главный инженер «Гордорстрой» Сергей Шевчук.