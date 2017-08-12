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14:26 (мск), источник: Nur.kz

Стало известно, зачем рабочие стелили асфальт под дождем в Алматы

Уложенный асфальт снимут и выкинут.

Источник: Nur.kz

Подрядчик объяснил, почему в Алматы асфальт стелили под дождем, пишет Tengrinews.kz.

«Машина загрузилась на асфальтном заводе, даже если идет дождь, мы обратно в завод сдать не можем. (…)15 тонн асфальта в кузове, если он прилипнет, то придется выбрасывать прямо с кузовом, невозможно ничем вытащить. (…)То, что положили, уберем и повезем на свалку», — сказал главный инженер «Гордорстрой» Сергей Шевчук.

Напомним, ранее жительница Алматы сняла на камеру, как рабочие укладывают асфальт, несмотря на проливной дождь.

«Вот под таким ливнем кладут асфальт. Это Алматы, детка. Зато асфальт укладываем. И плаваем», — прокомментировала видео автор.

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