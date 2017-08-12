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14:57 (мск), источник: Publika.md

Синоптики: до шести вечера велика вероятность получить тепловой удар

В Молдове — еще один знойный день. Термометры сегодня покажут до 36 градусов в тени, но ощущаться это будет как больше 40-ка.

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Источник: Publika.md

В Молдове — еще один знойный день. Термометры сегодня покажут до 36 градусов в тени, но ощущаться это будет как больше 40-ка.

Синоптики предупреждают — до шести вечера велика вероятность получить тепловой удар.

Врачи советуют в такую погоду пить больше воды, есть в основном овощи и фрукты и по возможности избегать пребывания на улице, пока солнце не начнет садиться. Желтый код метеоопасности из-за жары останется в силе до завтрашнего вечера.

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