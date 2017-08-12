Синоптики: до шести вечера велика вероятность получить тепловой удар
В Молдове — еще один знойный день. Термометры сегодня покажут до 36 градусов в тени, но ощущаться это будет как больше 40-ка.
В Молдове — еще один знойный день. Термометры сегодня покажут до 36 градусов в тени, но ощущаться это будет как больше 40-ка.
В Молдове — еще один знойный день. Термометры сегодня покажут до 36 градусов в тени, но ощущаться это будет как больше 40-ка.
Синоптики предупреждают — до шести вечера велика вероятность получить тепловой удар.
Врачи советуют в такую погоду пить больше воды, есть в основном овощи и фрукты и по возможности избегать пребывания на улице, пока солнце не начнет садиться. Желтый код метеоопасности