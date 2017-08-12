МЧС: 13 августа в Воронежскую область придет жара до +35 градусов
Знойная погода захватит южную часть нашего региона.
Знойная погода захватит южную часть нашего региона.
Воронежские спасатели опубликовали штормовое предупреждение. Синоптики передали им информацию о надвигающейся очень жаркой погоде.
«Днем в воскресенье, 13 августа, по югу Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление — сильная жара, максимальная температура воздуха 35 градусов», — сообщают в региональном МЧС.
Спасатели напоминают, что в жару повышается риск возникновения разных ЧП. Ведь
Местным жителям в пик жары рекомендуют не выходить лишний раз из дома и избегать физической нагрузки. Если