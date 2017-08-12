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14:09 (мск), источник: Новости Воронежа

МЧС: 13 августа в Воронежскую область придет жара до +35 градусов

Знойная погода захватит южную часть нашего региона.

Источник: Новости Воронежа

Воронежские спасатели опубликовали штормовое предупреждение. Синоптики передали им информацию о надвигающейся очень жаркой погоде.

«Днем в воскресенье, 13 августа, по югу Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление — сильная жара, максимальная температура воздуха 35 градусов», — сообщают в региональном МЧС.

Спасатели напоминают, что в жару повышается риск возникновения разных ЧП. Ведь из-за высоких температур теряет работоспособность персонал на объектах с повышенным риском. Сложнее быть внимательными водителям за рулем в авто без кондиционеров.

Местным жителям в пик жары рекомендуют не выходить лишний раз из дома и избегать физической нагрузки. Если куда-то нужно пойти, то не забывайте головной убор, надевайте одежду из натуральных тканей. В доме старайтесь поддерживать комфортную температуру: закрывайте окна, если они выходят на солнечную сторону. Также спасаться от жары можно прохладным душем и компрессами.

Как легче перенести жару
Источник:©РИА "Новости"
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