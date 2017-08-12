МЧС: 13 августа в Воронежскую область придет жара до +35 градусов

Спасатели напоминают, что в жару повышается риск возникновения разных ЧП. Ведь из-за высоких температур теряет работоспособность персонал на объектах с повышенным риском. Сложнее быть внимательными водителям за рулем в авто без кондиционеров.

Местным жителям в пик жары рекомендуют не выходить лишний раз из дома и избегать физической нагрузки. Если куда-то нужно пойти, то не забывайте головной убор, надевайте одежду из натуральных тканей. В доме старайтесь поддерживать комфортную температуру: закрывайте окна, если они выходят на солнечную сторону. Также спасаться от жары можно прохладным душем и компрессами.