Автор книг к «Игре престолов» приедет в Петербург

Прежде всего Мартин едет на «Петербургскую фантастическую ассамблею», которая будет проходить в загородном отеле в поселке Рощино с 18 по 21 августа. Как указано в программе ассамблеи, мероприятия с Джорджем Мартином будут идти три дня подряд — запланированы творческая встреча, две автограф- сессии и большое интервью.
Те, кто не сможет поехать за город, смогут встретиться с автором вселенной «Игры Престолов» в книжном магазине «Буквоед». Здесь писатель встретится с поклонниками и раздаст автографы.
Известно, что количество место строго ограничено, так как ожидают большого наплыва желающих. Вход на встречу предусмотрен по пригласительным билетам, которые можно получить при покупке определенных книг писателя, причем только за два часа до мероприятия. Для тех, кто не попадет в магазин, обещают организовать видеотрансляцию.