Автор книг к «Игре престолов» приедет в Петербург

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Прежде всего Мартин едет на «Петербургскую фантастическую ассамблею», которая будет проходить в загородном отеле в поселке Рощино с 18 по 21 августа. Как указано в программе ассамблеи, мероприятия с Джорджем Мартином будут идти три дня подряд — запланированы творческая встреча, две автограф- сессии и большое интервью.

Те, кто не сможет поехать за город, смогут встретиться с автором вселенной «Игры Престолов» в книжном магазине «Буквоед». Здесь писатель встретится с поклонниками и раздаст автографы.