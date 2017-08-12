В День ВКС гости фестиваля «Форсаж» в Подмосковье смогут «полетать» на авиатренажерах
Также посетители мероприятия смогут увидеть военный аэродром, где артисты и реконструкторы обыграют эпизоды из фильма «В бой идут одни старики».
Также посетители мероприятия смогут увидеть военный аэродром, где артисты и реконструкторы обыграют эпизоды из фильма «В бой идут одни старики».
КУБИНКА /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Гости авиационного фестиваля «Форсаж» в Кубинке смогут пройти курс
Как рассказали в
В другой зоне посетители смогут увидеть военный аэродром, где артисты и реконструкторы обыграют эпизоды из фильма «В бой идут одни старики».
«Экспозиция сектора “На крутых виражах” отражает развитие современной авиации. Здесь расположены авиационные тренажеры, где гости смогут пройти курс
Кроме того, в кластере