В День ВКС гости фестиваля «Форсаж» в Подмосковье смогут «полетать» на авиатренажерах

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КУБИНКА /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Гости авиационного фестиваля «Форсаж» в Кубинке смогут пройти курс экспресс-подготовки на тренажерах различных типов боевых самолетов. Об этом в субботу сообщили в пресс-центре фестиваля.

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Как рассказали в пресс-центре, посетителей встретят артисты в образах первых российских летчиков, таких как Александр Ефимов, Лев Мациевич, Петр Нестеров и Всеслав Ткачев. Они расскажут о первых полетах отечественной авиации. «На празднике гости смогут сфотографироваться с первыми русскими авиаторами и посетить буфеты, стилизованные под начало XX века», — отметил представитель организаторов.

В другой зоне посетители смогут увидеть военный аэродром, где артисты и реконструкторы обыграют эпизоды из фильма «В бой идут одни старики».

«Экспозиция сектора “На крутых виражах” отражает развитие современной авиации. Здесь расположены авиационные тренажеры, где гости смогут пройти курс экспресс-подготовки для полетов на различных типах самолетов оперативно-тактической авиации, пункт проверки здоровья для службы в ВКС и полевые кухни, где гостей угостят гречневой кашей с тушенкой», — добавили в пресс-центре.