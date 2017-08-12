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13:59 (мск), источник: ТАСС

В День ВКС гости фестиваля «Форсаж» в Подмосковье смогут «полетать» на авиатренажерах

Также посетители мероприятия смогут увидеть военный аэродром, где артисты и реконструкторы обыграют эпизоды из фильма «В бой идут одни старики».

Источник: Reuters

КУБИНКА /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Гости авиационного фестиваля «Форсаж» в Кубинке смогут пройти курс экспресс-подготовки на тренажерах различных типов боевых самолетов. Об этом в субботу сообщили в пресс-центре фестиваля.

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Как рассказали в пресс-центре, посетителей встретят артисты в образах первых российских летчиков, таких как Александр Ефимов, Лев Мациевич, Петр Нестеров и Всеслав Ткачев. Они расскажут о первых полетах отечественной авиации. «На празднике гости смогут сфотографироваться с первыми русскими авиаторами и посетить буфеты, стилизованные под начало XX века», — отметил представитель организаторов.

В другой зоне посетители смогут увидеть военный аэродром, где артисты и реконструкторы обыграют эпизоды из фильма «В бой идут одни старики».

«Экспозиция сектора “На крутых виражах” отражает развитие современной авиации. Здесь расположены авиационные тренажеры, где гости смогут пройти курс экспресс-подготовки для полетов на различных типах самолетов оперативно-тактической авиации, пункт проверки здоровья для службы в ВКС и полевые кухни, где гостей угостят гречневой кашей с тушенкой», — добавили в пресс-центре.

Кроме того, в кластере Воздушно-космических сил в парке «Патриот» выступят джамперы, будут работать художники в стиле стрит-арт и боди-арт. Для детей предусмотрены игровые площадки, где развернуты выставки масштабных авиационных моделей, площадки для демонстрации их полетов и мастерская по изготовлению моделей.

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