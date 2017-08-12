Алматинский зоопарк продает жирафа

Пока Макс — милый ребенок. Но скоро он будет взрослым самцом, порой агрессивным. А в зоопарке нет условий для содержания большого поголовья жирафов. В мировой практике в таких случаях, по словам директора, «зоопарки дарят излишний приплод другим зоопаркам, лишь бы транспортировку обеспечил сам получатель..



Некоторые зоопарки, как было в Копенгагене, убивают животное и скармливают его хищникам, чтоб не нести по нему расходы». В случае же с Максимом на такие меры идти не придется — нашелся покупатель. При чем забрать жирафа он должен до того, как животное вырастет выше 3 метров. Потому что больших жирафов перевозить невозможно. «Сделка будет проходить по схеме Зоопарк-Зоопарк, без брокеров и посредников, — заверяет Еркинбаев..



— Покупатель заберет Макса и перевезёт за свой счёт с соблюдением всех международных требований к транспортировке животных». На вырученные деньги, добавляет он, можно будет приобрести самку для бегемота Джамбо.