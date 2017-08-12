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14:48 (мск), источник: 365info.kz

Алматинский зоопарк продает жирафа

Ержан Еркинбаев, директор алматинского зоопарка, рассказал в Instagram о намерении продать молодого жирафа.

Источник: 365info.kz

По словам Еркинбаева, в зоопарке Алматы живут несколько жирафов: самец, две самки и один жираф-подросток Максим.

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Пока Макс — милый ребенок. Но скоро он будет взрослым самцом, порой агрессивным. А в зоопарке нет условий для содержания большого поголовья жирафов. В мировой практике в таких случаях, по словам директора, «зоопарки дарят излишний приплод другим зоопаркам, лишь бы транспортировку обеспечил сам получатель..

Некоторые зоопарки, как было в Копенгагене, убивают животное и скармливают его хищникам, чтоб не нести по нему расходы». В случае же с Максимом на такие меры идти не придется — нашелся покупатель. При чем забрать жирафа он должен до того, как животное вырастет выше 3 метров. Потому что больших жирафов перевозить невозможно. «Сделка будет проходить по схеме Зоопарк-Зоопарк, без брокеров и посредников, — заверяет Еркинбаев..

— Покупатель заберет Макса и перевезёт за свой счёт с соблюдением всех международных требований к транспортировке животных». На вырученные деньги, добавляет он, можно будет приобрести самку для бегемота Джамбо.

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