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14:50 (мск), источник: Nur.kz

Серика Сапиева возмутили цены за парковку в аэропорту Астаны

Первые сутки стоянки обходятся водителям в 33400 тенге.

Источник: Nur.kz

Казахстанский боксер, олимпийский чемпион и депутат мажилиса Серик Сапиев выразил возмущение стоимостью парковки в столичном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева.

Свое недовольство он высказал на странице в Instagram.

«Меня возмутили очень большие цены парковки нашего аэропорта Нурсултан Назарбаев. Если оставить машину в крытом паркинге, это обойдется в 2000 тенге в сутки, что вполне приемлемая цена. Но сутки на уличной парковке аэропортовской площади стоят: 400 тенге первые два часа и 1500 тенге за каждый следующий час. Получается, за сутки мы должны заплатить 33400 тенге», — посчитал Сапиев.

Источник: Nur.kz

По словам депутата, то ли сама программа не до конца продумана, то ли создана она явно не для народа.

«Потому что последующие сутки рассчитываются не по цене предыдущих, а по тарифу 2 500 тенге за каждый последующий час. Предполагаю, что эта мера направлена против таксистов, занимающихся незаконным извозом. Но, во-первых, они не оставляют машины безвыездно на несколько суток, они многократно курсируют между аэропортом и городом. Во-вторых, любой подтвердит, что меньше их не стало», — возмутился он.

Серик Сапиев попросил столичный акимат и руководство аэропорта отрегулировать цены.

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