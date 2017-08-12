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14:49 (мск), источник: Nur.kz

Казахстанские туристы застряли на острове Хайнань в Китае

Туристы из Казахстана застряли в китайском городке Санья на юге острова Хайнань.

Источник: Nur.kz

Туристы из Казахстана застряли в китайском городке Санья на юге острова Хайнань. Об этом сообщила одна из наших соотечественниц Анастасия Цирулик, сообщает NUR.KZ.

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«Пассажиры Ската, которые неделю назад 16 часов не могли улететь из Алматы в Санью, теперь не могут вернуться. За несколько дней до вылета время перенесли с 10.50 на 14.00. Сегодня люди приехали к 12-ти в аэропорт и до сих пор сидят. Местное время 17.15», — пожаловалась Анастасия.

Вылететь не могут более 200 туристов, пишет Tengrinews.kz.

Как пояснили в SCAT, задержка рейса связана с закрытием аэропорта в Санье.

«Китайский аэропорт закрыл вылет. Официальная формулировка, которую они дают: air control. Что именно означает эта формулировка, нам не говорят. Это могут быть разные причины, к примеру, может быть загружена полоса, могут быть какие-то учения», — сообщили в компании.

Рейс планируется на 18.55 по местному времени.

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