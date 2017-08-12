Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
Глава партии, предложившей Путину уйти с поста, дал комментарий
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
Главные события недели (видео)Поклон Усэйну Болту, землетрясение в Китае, «кровавая» луна и пицца на дороге в Арканзасе — самые обсуждаемые события в видеоформате
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ узнали, что может сделать Киев против Крымского моста
СМИ: депутат о грубом нарушении на рыбалке Путина
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Поддельная подпись: семья Фриске проиграла в суде
СМИ: сестра Фриске в купальнике позирует у океана
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Фоторепортажи
8Тень Земли
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
14:46 (мск), источник: Sputniknews.kz

В ночь на воскресенье наступает максимум метеорного потока Персеиды

В августе ночное небо расцвечивают вспышки бесшумных, стремительных метеоров («падающих звезд», как говорят в народе).

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 12 авг — Sputnik. Казахстанцы по ночам могут наблюдать метеорный поток Персеиды, максимум которого наступает в ночь с 12 на 13 августа, сообщил Sputnik Казахстан доцент астрономии Северо-Казахстанского государственного университета Андрей Солодовник.

Читайте также
Сегодня над Казахстаном можно будет наблюдать «космический дождь»

По его словам, в августе ночное небо расцвечивают вспышки бесшумных, стремительных метеоров («падающих звезд», как говорят в народе). Число метеоров возрастает к утру.

«Астрономия объясняет это сочетанием направлений орбитального движения Земли и её осевого вращения с типичным характером движения небольших космических частиц — метеороидов, которые и порождают метеоры, с огромной скоростью (от 12 до 73 км/c) сталкиваясь с атмосферой Земли. Среди всех метеоров самыми заметными в августе являются Персеиды», — рассказал Солодовник.

Метеорный рой Персеид обязан своим возникновением комете Свифта — Туттля, открытой в 1862 году. Она обращается вокруг Солнца с периодом около 130 лет. Последнее возвращение этой кометы к Солнцу случилось в 1992 году. Кстати, метеорный поток Персеид официально был открыт раньше кометы, его породившей — в 1835 году. А знали об августовских звездопадах уже за многие сотни лет до этого. Просто природа их была неизвестна.

Многолетние наблюдения показывают, что активность Персеид колеблется от года к году и в течение одной ночи. Солодовник объяснил, что активность потока Персеид включается каждый год с регулярностью, определяемой движением Земли по околосолнечной орбите.

«Когда-то Гераклит сказал, что нельзя войти в одну реку дважды, разумея, что между этими входами река чуть-чуть да изменится. Вот и Земля ежегодно в конце июля входит в огромную космическую реку, образованную массой летящих по сходным путям мелких осколочков ядра кометы Свифта — Туттля (эта комета, открытая в 1862 году, сейчас движется далеко-далеко на периферии планетной системы). Ширина шлейфа частиц, утраченных кометой за время её долгой жизни, составляет около десяти миллионов километров, поэтому одолеть эту реку Земле едва удаётся и за три недели. Во всё это время в атмосферу планеты влетают и “сгорают” кометные частицы. А на небе вспыхивают метеоры. Чем ближе к центру потока мы подлетаем, тем чаще. И вот наступает главное событие — максимум метеорного потока. Но и после этого “занавес” не сразу закрывается; активность метеорного потока ослабевает постепенно», — пояснил астроном.

По его словам, любоваться метеорами можно уже после 5—6 августа, когда активность потока Персеид становится высокой. А сам максимум в этом году наступит в ночь с 12 на 13 августа.

«Точнее он придётся на время с 20 часов вечера до 8 часов утра. Реально и вечером, и утром увидеть метеоры не даст солнечный свет. Но и Луна не малая помеха в этом деле. Так что лучшее время для феерии “звездопада” будет с 22 (станет уже темно) и до 23 часов (начнёт всходить Луна). Впрочем, и в следующий интервал времени (от 23 до 24 часов) условия наблюдений Персеид будут сносными. Но чем дальше, тем сильнее будет мешать засветка от “стареющей” Луны», — отметил Солодовник.

Актуален вопрос — в какую часть неба смотреть?

«Вертеть головой во все стороны и нелепо, и непродуктивно, и утомительно. По многолетнему опыту думаю, что лучше всего смотреть на восток. Это, кстати, и самая тёмная часть неба в эти часы. Да и радиант потока (место вылета метеоров) будет виден примерно в том же направлении (чуть ниже знаменитого созвездия Кассиопеи). Ожидаемая активность потока в этом году составит не менее 100 метеоров в час. То есть в каждую минуту будет появляться метеор. Замечательно и то, что метеоры Персеид нередко вспыхивают парами, а то и “пачками”. Нередки очень яркие метеоры — болиды», — пояснил Солодовник.

В заключение астроном посоветовал наблюдать метеоры вдали от огней большого города — они могут испортить ожидаемые впечатления от встречи с таким простым и естественным чудом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Китайские мастера кунг-фу устроили грандиозное шоу в Астане
Назарбаев соболезнует в связи с ж/д катастрофой на севере Египта
Более 3 млн граждан Северной Кореи решили вступить в армию
Британия усилит охрану авианосца после посадки дрона на палубу
Боевую подготовку летчиков из РФ изменили с учетом опыта в Сирии
Пушков прокомментировал заявление МИД Польши о Второй мировой
Ростуризм разъяснил порядок возврата средств за путевки в Турцию
Российский легкоатлет снялся с ЧМ
Брат пропавшего шахтера ознакомился с ситуацией на руднике «Мир»
Спорт
ЦСКА и «Спартак» сыграют на лучшей арене года Заклятые противники подходят к московскому дерби не в лучшем состоянии и на низких для себя местах в турнирной таблице
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
За и против: темные стены в интерьере
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь