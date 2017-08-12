В ночь на воскресенье наступает максимум метеорного потока Персеиды

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 12 авг — Sputnik. Казахстанцы по ночам могут наблюдать метеорный поток Персеиды, максимум которого наступает в ночь с 12 на 13 августа, сообщил Sputnik Казахстан доцент астрономии Северо-Казахстанского государственного университета Андрей Солодовник.

По его словам, в августе ночное небо расцвечивают вспышки бесшумных, стремительных метеоров («падающих звезд», как говорят в народе). Число метеоров возрастает к утру.

«Астрономия объясняет это сочетанием направлений орбитального движения Земли и её осевого вращения с типичным характером движения небольших космических частиц — метеороидов, которые и порождают метеоры, с огромной скоростью (от 12 до 73 км/c) сталкиваясь с атмосферой Земли. Среди всех метеоров самыми заметными в августе являются Персеиды», — рассказал Солодовник.

Метеорный рой Персеид обязан своим возникновением комете Свифта — Туттля, открытой в 1862 году. Она обращается вокруг Солнца с периодом около 130 лет. Последнее возвращение этой кометы к Солнцу случилось в 1992 году. Кстати, метеорный поток Персеид официально был открыт раньше кометы, его породившей — в 1835 году. А знали об августовских звездопадах уже за многие сотни лет до этого. Просто природа их была неизвестна.

Многолетние наблюдения показывают, что активность Персеид колеблется от года к году и в течение одной ночи. Солодовник объяснил, что активность потока Персеид включается каждый год с регулярностью, определяемой движением Земли по околосолнечной орбите.

«Когда-то Гераклит сказал, что нельзя войти в одну реку дважды, разумея, что между этими входами река чуть-чуть да изменится. Вот и Земля ежегодно в конце июля входит в огромную космическую реку, образованную массой летящих по сходным путям мелких осколочков ядра кометы Свифта — Туттля (эта комета, открытая в 1862 году, сейчас движется далеко-далеко на периферии планетной системы). Ширина шлейфа частиц, утраченных кометой за время её долгой жизни, составляет около десяти миллионов километров, поэтому одолеть эту реку Земле едва удаётся и за три недели. Во всё это время в атмосферу планеты влетают и “сгорают” кометные частицы. А на небе вспыхивают метеоры. Чем ближе к центру потока мы подлетаем, тем чаще. И вот наступает главное событие — максимум метеорного потока. Но и после этого “занавес” не сразу закрывается; активность метеорного потока ослабевает постепенно», — пояснил астроном.

По его словам, любоваться метеорами можно уже после 5—6 августа , когда активность потока Персеид становится высокой. А сам максимум в этом году наступит в ночь с 12 на 13 августа.

«Точнее он придётся на время с 20 часов вечера до 8 часов утра. Реально и вечером, и утром увидеть метеоры не даст солнечный свет. Но и Луна не малая помеха в этом деле. Так что лучшее время для феерии “звездопада” будет с 22 (станет уже темно) и до 23 часов (начнёт всходить Луна). Впрочем, и в следующий интервал времени (от 23 до 24 часов) условия наблюдений Персеид будут сносными. Но чем дальше, тем сильнее будет мешать засветка от “стареющей” Луны», — отметил Солодовник.

Актуален вопрос — в какую часть неба смотреть?

«Вертеть головой во все стороны и нелепо, и непродуктивно, и утомительно. По многолетнему опыту думаю, что лучше всего смотреть на восток. Это, кстати, и самая тёмная часть неба в эти часы. Да и радиант потока (место вылета метеоров) будет виден примерно в том же направлении (чуть ниже знаменитого созвездия Кассиопеи). Ожидаемая активность потока в этом году составит не менее 100 метеоров в час. То есть в каждую минуту будет появляться метеор. Замечательно и то, что метеоры Персеид нередко вспыхивают парами, а то и “пачками”. Нередки очень яркие метеоры — болиды», — пояснил Солодовник.