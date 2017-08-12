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14:43 (мск), источник: Tengrinews

Водители автобусов подрались в Алматы

Водители автобусов подрались на глазах у пассажиров в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В Сети появилось короткое видео драки водителей. Инцидент происходит на глазах у пассажиров.

«Наш водитель в объяснительной пишет, что водитель 48 маршрута его без конца подрезал, потом догнал, залез в автобус и устроил драку. Мы будем этот инцидент обсуждать на дисциплинарном совете и будем решать что делать с нашим водителем», — пояснил директор алматинского филиала ТОО «Green Bus Company».

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