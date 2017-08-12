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14:40 (мск), источник: Tengrinews

Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана из-за сильного ветра

Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Источник: Tengrinews

Сообщается, что 13 августа днем в Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, юго-восточный с переходом на северо-восточный ветер 15−20 метров в секунду.

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В Актюбинской области 13 августа местами ожидается гроза, при грозе порывы ветра 18 метров в секунду. В городе Актобе ночью 13 августа ожидается гроза.

Сутки 13 августа местами по Южно-Казахстанской области сохраняется усиление северо-восточного ветра 15−20 метров в секунду.

Кроме того, в Костанайской области местами ожидается гроза, возможен град, шквал, ветер ночью местами, днем порывы 15−20 метров в секунду. Отметим, ранее синоптики предупреждали о том, что в выходные погода опустится до 2 градусов в некоторых регионах.

«На Казахстан будет поступать влажный и прохладный воздух с районов Таймыра, который принесет понижение температуры на большей части республики, также местами вызовет дожди с грозами, в отдельных районах туман, возможен град и порывистый ветер. Температурный фон в северных, центральных и восточных регионах ночью понизится до 2…12 тепла, днем постепенное повышение от 15…25 до 20…30 тепла», — сообщили в «Казгидромет».

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