Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана из-за сильного ветра

Источник: Tengrinews

Сообщается, что 13 августа днем в Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, юго-восточный с переходом на северо-восточный ветер 15−20 метров в секунду.

В Актюбинской области 13 августа местами ожидается гроза, при грозе порывы ветра 18 метров в секунду. В городе Актобе ночью 13 августа ожидается гроза.

Сутки 13 августа местами по Южно-Казахстанской области сохраняется усиление северо-восточного ветра 15−20 метров в секунду.

Кроме того, в Костанайской области местами ожидается гроза, возможен град, шквал, ветер ночью местами, днем порывы 15−20 метров в секунду. Отметим, ранее синоптики предупреждали о том, что в выходные погода опустится до 2 градусов в некоторых регионах.