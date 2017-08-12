Из-за кинофестиваля в центре Ростова на день перекроют дороги
В день проведения Международного фестиваля мотивированного кино и спорта «Мост искусств» (Bridge of Arts-2017) — 24 августа — с 14 до 23 часов будет перекрыта Театральная площадь Ростова.
В день проведения Международного фестиваля мотивированного кино и спорта «Мост искусств» (Bridge of Arts-2017) — 24 августа — с 14 до 23 часов будет перекрыта Театральная площадь Ростова.
В связи с этим изменится и схема движения общественного транспорта донской столицы, сообщает
маршруты №№ 80-МТ, 98-МТ по схеме: в прямом направлении: пр. Театральный — ул. М. Горького — ул. Ченцова — ул. Каяни — ул. Мурлычева — ул. Верхненольная — ул. Советская и далее по маршрутам; в обратном направлении: ул. 1-я Майская — ул. 2-я Линия — ул. Налбандяна — ул. Каяни — ул. Ченцова — ул. М. Горького — пр. Театральный и далее по маршрутам;.
маршрут № 55-МТ по схеме: в прямом направлении: пр. Театральный — ул. Закруткина — ул. Нижненольная и далее по маршруту; в обратном направлении: ул. 13-я Линия — ул. 14-я Линия — ул. Советская — ул. 2-я Линия — ул. Налбандяна — ул. Каяни — ул. Ченцова — ул. М. Горького — пр. Театральный и далее по маршруту;.
троллейбусные маршруты №№ 1,9 по схеме: пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова и далее по маршрутам следования в обоих направлениях;.
троллейбусные маршруты №№ 2, 22 по укороченной схеме до пл. Свободы.