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15:23 (мск), источник: Калининград.Ru

Полицейские изъяли у торговцев на рынках Калининграда 20 кг табачной смеси

Продавцам запрещённого товара грозит штраф.

Более 20 килограммов запрещённой к продаже некурительной табачной смеси (снюса) изъяли сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Смеси конфисковали во время рейдов на продовольственных рынках областного центра. К административной ответственности привлекли пять торговцев. Ими оказались иностранные граждане в возрасте от 21 до 36 лет. Злоумышленникам грозит штраф в размере до четырёх тысяч рублей.

Сотрудники полиции предупреждают граждан об опасности употребления подобных веществ, так как оно снижает уровень восприятия, ухудшает память, приводит к раковым, инфекционным и паразитарным заболеваниям губ, ротовой полости, желудка и кишечника, — сообщили в пресс-службе.

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