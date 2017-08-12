Полицейские изъяли у торговцев на рынках Калининграда 20 кг табачной смеси

Более 20 килограммов запрещённой к продаже некурительной табачной смеси (снюса) изъяли сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Смеси конфисковали во время рейдов на продовольственных рынках областного центра. К административной ответственности привлекли пять торговцев. Ими оказались иностранные граждане в возрасте от 21 до 36 лет. Злоумышленникам грозит штраф в размере до четырёх тысяч рублей.