Видеофакт: сотни людей ждут в очереди, чтобы попасть в аквапарк
В столичном аквапарке «Лебяжий» в субботу
В столичном аквапарке «Лебяжий» в субботу
На автомобильной парковке уже к полудню не было свободного места. Перед кассами стоят десятки людей, которые временно не могут попасть в сауны и аквазону.
На кадрах, заснятых в аквапарке «Лебяжий», видно, как некоторые люди разворачиваются и выходят из здания обратно на улицу. Мест в холле всем не хватает, некоторые посетителя сидят в ожидании своей очереди даже на лестнице.
Многолюдно в субботу не только в аквапарке: сотни людей отправились и на Минское море. Горожане располагались даже возле мест у контейнеров для мусора на обочине.