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15:48 (мск), источник: Sputnik.by

Видеофакт: сотни людей ждут в очереди, чтобы попасть в аквапарк

В столичном аквапарке «Лебяжий» в субботу из-за жары образовались очереди.

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Источник: Sputnik.by

Из-за сильной жары в субботу минчане отправились к воде, в том числе в аквапарк «Лебяжий», что привело к непривычной массовости в центре активного отдыха.

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На автомобильной парковке уже к полудню не было свободного места. Перед кассами стоят десятки людей, которые временно не могут попасть в сауны и аквазону.

На кадрах, заснятых в аквапарке «Лебяжий», видно, как некоторые люди разворачиваются и выходят из здания обратно на улицу. Мест в холле всем не хватает, некоторые посетителя сидят в ожидании своей очереди даже на лестнице.

Многолюдно в субботу не только в аквапарке: сотни людей отправились и на Минское море. Горожане располагались даже возле мест у контейнеров для мусора на обочине.

Из-за жары в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Температура в некоторых регионах страны поднимется до 35 градусов тепла.

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