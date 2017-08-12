Около 800 грузовиков скопилось на белорусско-литовской границе

Как сообщалось, образование очередей связано со сбоем программного обеспечения, который произошел во всех литовских пунктах пропуска на границе. Предварительно, до 17 августа таможенное оформление грузового транспорта при движении как на въезд, так и на выезд в Литву будет производиться в ручном режиме.