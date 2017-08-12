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15:56 (мск), источник: БЕЛТА

Около 800 грузовиков скопилось на белорусско-литовской границе

По информации ГПК на 14.00, в пункте пропуска «Каменный Лог» таможенного оформления ожидают 400 грузовиков, «Бенякони» — 165, «Котловка» — 140, «Привалка» — 80.

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 800 грузовиков скопилось на белорусско-литовской границе. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

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Сбой программного обеспечения произошел во всех литовских пунктах пропуска

По информации ГПК на 14.00, в пункте пропуска «Каменный Лог» таможенного оформления ожидают 400 грузовиков, «Бенякони» — 165, «Котловка» — 140, «Привалка» — 80.

Как сообщалось, образование очередей связано со сбоем программного обеспечения, который произошел во всех литовских пунктах пропуска на границе. Предварительно, до 17 августа таможенное оформление грузового транспорта при движении как на въезд, так и на выезд в Литву будет производиться в ручном режиме.

Кроме того, на белорусско-латвийской границе сформировалась очередь из 155 грузовиков. На белорусско-польской границе очередей нет.

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