Около 800 грузовиков скопилось на белорусско-литовской границе
По информации ГПК на 14.00, в пункте пропуска «Каменный Лог» таможенного оформления ожидают 400 грузовиков, «Бенякони» — 165, «Котловка» — 140, «Привалка» — 80.
По информации ГПК на 14.00, в пункте пропуска «Каменный Лог» таможенного оформления ожидают 400 грузовиков, «Бенякони» — 165, «Котловка» — 140, «Привалка» — 80.
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 800 грузовиков скопилось на
По информации ГПК на 14.00, в пункте пропуска «Каменный Лог» таможенного оформления ожидают 400 грузовиков, «Бенякони» — 165, «Котловка» — 140, «Привалка» — 80.
Как сообщалось, образование очередей связано со сбоем программного обеспечения, который произошел во всех литовских пунктах пропуска на границе. Предварительно, до 17 августа таможенное оформление грузового транспорта при движении как на въезд, так и на выезд в Литву будет производиться в ручном режиме.
Кроме того, на