С. Собянин пригласил москвичей и гостей столицы посетить фестиваль ландшафтного искусства на ВДНХ

«В эти выходные в Москве отличная погода. Можно провести время на свежем воздухе на ВДНХ, где проходит фестиваль ландшафтного искусства», — написал мэр.

Международный фестиваль современного ландшафтного искусства, питомниководства и садоводства «Сады и люди» стартовал на ВДНХ 11 августа и продлится по 27 августа. Более 30 ландшафтных дизайнеров со всего мира создали сады и арт-объекты на тему «Контрасты в саду». Профессиональное жюри возглавил известный французский ландшафтный архитектор Мишель Пена, автор концепции ландшафтного парка ВДНХ.