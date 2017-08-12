Курсантов полицейской академии испытали резиновым цыпленком

Смысл испытаний заключается в том, что рядом с их лицом держат игрушку, которая издает определенный звук. Если курсанты не выдержат и засмеются, то они должны выполнить упражнение планка.

Этот тест является частью учебы в одной из полицейских академий штата Индиана. На странице учреждения в Facebook опубликовано видео того, как будущие копы выполняют задание.