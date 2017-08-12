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16:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Курсантов полицейской академии испытали резиновым цыпленком

Курсанты полицейской академии в США проходят тест, в котором используется резиновый цыпленок. Об этом сообщает Inside Edition.

Смысл испытаний заключается в том, что рядом с их лицом держат игрушку, которая издает определенный звук. Если курсанты не выдержат и засмеются, то они должны выполнить упражнение планка.

Этот тест является частью учебы в одной из полицейских академий штата Индиана. На странице учреждения в Facebook опубликовано видео того, как будущие копы выполняют задание.

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«Куриный тест предназначен для того, чтобы проверить выдержку кадета, концентрацию и чувство юмора», — говорится в посте.

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Во время загрузки произошла ошибка.
10 августа© Ньюстюб
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