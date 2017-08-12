Очередь из фур в Чернышевском за сутки достигла 250 машин

На пункте пропуска «Чернышевское — Кибартай» российско-литовской границы очередь из фур за сутки увеличилась со 193 до 250 машин. Об этом ТАСС сообщил в субботу представитель Калининградской таможни.

«Вчера у нас было 193 машины, на сегодня — 252. Причиной называют сбой в работе электронной системы контроля на литовской стороне. Когда проблема будет решена, пока неизвестно», — пояснил он. И уточнил, что, по данным литовской стороны, сбой в таможенной системе контроля произошел на всей территории республики в 01:00 11 августа. Аналогичные проблемы наблюдались в течение дня 11 августа ни границе Литвы с Белоруссией, где на пункте пропуска Котловка — Лаворишкес, по информации водителей, скопилась очередь из 90 фур.