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15:37 (мск), источник: Новый Калининград

Очередь из фур в Чернышевском за сутки достигла 250 машин

Причина — сбой в электронной системе контроля на литовской стороне.

На пункте пропуска «Чернышевское — Кибартай» российско-литовской границы очередь из фур за сутки увеличилась со 193 до 250 машин. Об этом ТАСС сообщил в субботу представитель Калининградской таможни.

«Вчера у нас было 193 машины, на сегодня — 252. Причиной называют сбой в работе электронной системы контроля на литовской стороне. Когда проблема будет решена, пока неизвестно», — пояснил он. И уточнил, что, по данным литовской стороны, сбой в таможенной системе контроля произошел на всей территории республики в 01:00 11 августа. Аналогичные проблемы наблюдались в течение дня 11 августа ни границе Литвы с Белоруссией, где на пункте пропуска Котловка — Лаворишкес, по информации водителей, скопилась очередь из 90 фур.

За прошедшую ночь из Калининградской области в Литву смогли попасть только 54 машины, отметили в таможне. При этом обычно пункт пропуска обслуживает до 450 грузовиков в сутки в обоих направлениях. Перевозчикам рекомендуют учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать альтернативные пути для пересечения границы, в том числе через Польшу.

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