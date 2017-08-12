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16:54 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Движение транспорта от ул. Бетанкура до ул. Должанская будет прекращено до зимы в Нижнем Новгороде

Движение транспорта от ул. Бетанкура до ул. Должанская будет прекращено до 1 декабря в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно опубликованной информации, движение по ул. Самаркандская (на участке от улицы Бетанкура до улицы Должанская) будет прекращено с 13 августа до 23:59 30 ноября 2017 года. Это связано с началом второго этапа ремонта дороги по ул. Самаркандской. Ранее сообщалось, что подрядчик сдвинул срок окончания ремонта I этапа ул. Самаркандской на 13 августа.

Первоначально планировалось, что работы первого этапа будут завершены ориентировочно к началу августа. В департамент благоустройства и дорожного хозяйства сообщили, что соблюсти установленный срок не представилось возможным по причине затруднений при выполнении работ по переустройству подземных коммуникаций (несоответствие фактического положения подземных коммуникаций от проектного положения, временные затраты на разработку и согласование рабочей документации).

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