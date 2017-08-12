Движение транспорта от ул. Бетанкура до ул. Должанская будет прекращено до зимы в Нижнем Новгороде

Согласно опубликованной информации, движение по ул. Самаркандская (на участке от улицы Бетанкура до улицы Должанская) будет прекращено с 13 августа до 23:59 30 ноября 2017 года. Это связано с началом второго этапа ремонта дороги по ул. Самаркандской. Ранее сообщалось, что подрядчик сдвинул срок окончания ремонта I этапа ул. Самаркандской на 13 августа.